Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERYazarlar Uğur MELEKE
Uğur Meleke
Uğur Meleke
Uğur MelekeYazarın Tüm Yazıları

Konferans Ligi bileti aşkına

#Türkiye Kupası#Galatasaray#Başakşehir

Türkiye Kupası’nda sahaya çıkan tüm takımlar canlarını dişlerine taktılar.

Haberin Devamı

Ülke futbolu neredeyse bir çeyrek yüzyıl sonra ilk kez Avrupa’da 4 takımla temsil edileceği için, bu sene Türkiye Kupası ekstra önemli. Ligden otomatik olarak sadece üç takım Avrupa bileti alabiliyorlar bu yıl. O üç basamak için de üç İstanbul büyüğü bayağı avantajlı konumdalar. O yüzden Türkiye Kupası’nda sahaya çıkan hemen herkes, Trabzonspor da, Başakşehir de bu Konferans Ligi bileti için canlarını dişlerine taktılar. Salı da, çarşamba da son derece rekabetçi maçlar izledik kupada.

Gözden KaçmasınBaşakşehirde Emre Belözoğlu çılgına döndü, kırmızı kart gördü Galatasaray cephesinden de hakeme tepki...Başakşehir'de Emre Belözoğlu çılgına döndü, kırmızı kart gördü! Galatasaray cephesinden de hakeme tepki...Haberi görüntüle

iLK YARI 4-4 BiTEBiLiRDi 

Tabii dün Ali Sami Yen’deki kapışmanın bir başka önemli boyutu da ligdeki fikstürün 7-0 sonuçlanmış olmasıydı. Başakşehir o hezimetten dersler çıkarmış, Süper Lig maçındaki gibi tamamen reaktif bir oyun benimsemediler bu kez. Topu bütünüyle Galatasaray’a bırakıp, yalnızca fırsat odaklı oynamadılar. Özellikle ilk 40 dakika oyunun eşit ortağı konumundaydılar, proaktif davrandılar, iştahla denediler, aradılar. O 40 dakika boyunca sayılan toplam 3 gol vardı, Galatasaray’ın iki golü iptal edildi, bir top direkten döndü, bir top çizgiden çıktı, bir tane de Abdülkerim’in yüzde 99’luk pozisyonda hayati müdahalesi var. Yani soyunma odasına 2-1’lik skorla gidildi ama pekalâ 4-4 filan bitebilirdi o çılgın ilk yarı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGalatasarayda Okan Buruktan maç sonu hakem eleştirisi: Oyuncularımın korkuları varGalatasaray'da Okan Buruk'tan maç sonu hakem eleştirisi: 'Oyuncularımın korkuları var'Haberi görüntüle

BU SEFER DAHA YUMUŞAKTI 

 İlk yarıda Galatasaray’ın birçok fırsat bulmasının yanı sıra rakibine de ciddi pozisyonlar vermesinin temelinde bence şu detay yatıyordu: Hafta sonu ligde Adana Demirspor’a karşı tamamlanamayan hücumların dönüşünde daha özenliydi sarı kırmızılılar. Çabuk geri kazanamadıklarında da faul yaptılar, zaten haftanın en çok faul yapan ekibi oldular. Ancak Başakşehir’e karşı daha yumuşak, daha geçirgendi Galatasaray’ın merkezi.

KEREM’iN ÇIKMASI iŞLERi ZORLAŞTIRDI 

Müsabakanın ikinci yarısında kontrol bütünüyle ev sahibi ekibe geçti, ancak Galatasaray’da neredeyse her hücumun kalbinde olan Kerem’in çıkışının işleri biraz zorlaştırdığını düşünüyorum. İkinci devrede İcardi’nin penaltı beklediği bir pozisyon var, Barış Alper’in bir şutu çizgiden çıktı, Gomis’in kafası direkten döndü. Ancak bu aksiyonlar ev sahibinin maçı uzatmaya götürmesine yetmedi.

Haberin Devamı

#Türkiye Kupası#Galatasaray#Başakşehir
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Bir mağlubiyetten çok daha fazlası

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Arda Güler’in düşmesinde verilen penaltı yanlıştı

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS

Çağdaş Atan ders notu: Pekiyi

 ENGİN KEHALE
ENGİN KEHALE
TÜM YAZARLARIMIZ