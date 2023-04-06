Konferans Ligi bileti aşkına

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Ülke futbolu neredeyse bir çeyrek yüzyıl sonra ilk kez Avrupa’da 4 takımla temsil edileceği için, bu sene Türkiye Kupası ekstra önemli. Ligden otomatik olarak sadece üç takım Avrupa bileti alabiliyorlar bu yıl. O üç basamak için de üç İstanbul büyüğü bayağı avantajlı konumdalar. O yüzden Türkiye Kupası’nda sahaya çıkan hemen herkes, Trabzonspor da, Başakşehir de bu Konferans Ligi bileti için canlarını dişlerine taktılar. Salı da, çarşamba da son derece rekabetçi maçlar izledik kupada.

iLK YARI 4-4 BiTEBiLiRDi

Tabii dün Ali Sami Yen’deki kapışmanın bir başka önemli boyutu da ligdeki fikstürün 7-0 sonuçlanmış olmasıydı. Başakşehir o hezimetten dersler çıkarmış, Süper Lig maçındaki gibi tamamen reaktif bir oyun benimsemediler bu kez. Topu bütünüyle Galatasaray’a bırakıp, yalnızca fırsat odaklı oynamadılar. Özellikle ilk 40 dakika oyunun eşit ortağı konumundaydılar, proaktif davrandılar, iştahla denediler, aradılar. O 40 dakika boyunca sayılan toplam 3 gol vardı, Galatasaray’ın iki golü iptal edildi, bir top direkten döndü, bir top çizgiden çıktı, bir tane de Abdülkerim’in yüzde 99’luk pozisyonda hayati müdahalesi var. Yani soyunma odasına 2-1’lik skorla gidildi ama pekalâ 4-4 filan bitebilirdi o çılgın ilk yarı.

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BU SEFER DAHA YUMUŞAKTI

İlk yarıda Galatasaray’ın birçok fırsat bulmasının yanı sıra rakibine de ciddi pozisyonlar vermesinin temelinde bence şu detay yatıyordu: Hafta sonu ligde Adana Demirspor’a karşı tamamlanamayan hücumların dönüşünde daha özenliydi sarı kırmızılılar. Çabuk geri kazanamadıklarında da faul yaptılar, zaten haftanın en çok faul yapan ekibi oldular. Ancak Başakşehir’e karşı daha yumuşak, daha geçirgendi Galatasaray’ın merkezi.

KEREM’iN ÇIKMASI iŞLERi ZORLAŞTIRDI

Müsabakanın ikinci yarısında kontrol bütünüyle ev sahibi ekibe geçti, ancak Galatasaray’da neredeyse her hücumun kalbinde olan Kerem’in çıkışının işleri biraz zorlaştırdığını düşünüyorum. İkinci devrede İcardi’nin penaltı beklediği bir pozisyon var, Barış Alper’in bir şutu çizgiden çıktı, Gomis’in kafası direkten döndü. Ancak bu aksiyonlar ev sahibinin maçı uzatmaya götürmesine yetmedi.

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