Kırılma anı Okan Buruk’un hamlesiydi

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G.Saray’ın salı gecesi Old Trafford’daki muhteşem galibiyetinin ardından İngiliz medyasında sıkça dile getirilen bir konu şuydu: “Galatasaray, 117 yıllık tarihinde ilk kez İngiliz toprağında kazandı”. Galatasaray gerçekten de İngiltere’de yıllarca unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı ve bu zaferin ardından biraz ‘hangover (akşamdan kalmalık)’ yaşadı Antalya’da ilk yarıda.

Antalyaspor ligin en organize takımlarından biri. Özellikle Saric, Van de Streek, Jehezkel ve Safuri transferlerinin tamamlanması sonrası ligde kontağı yeniden çevirdiler. Fenerbahçe’ye 3-2 kaybettiler ama iyi bir futbol oynadılar. O müsabakanın ardından da hem Samsun’u, hem İstanbul’u mağlup ettiler.

Dün akşam Galatasaray’a karşı üçüncü bölgeye baskıya gitmediler ama ikinci bölgede sert bir blokla karşıladılar sarı-kırmızılıları. Bu karşılama sırasında takım boyları öyle kısaydı, iki blok birbirine öyle yakındı ki, bu hatlar arasında boşluk bulmakta güçlük çekti Buruk’un ekibi.

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TETE HAREKETLENDiRDi

Ancak bu sezon defalarca olduğu gibi 46’da yine doğru bir değişiklikle oyuna müdahale etti Okan Hoca. İlk devrede 21 kez topla buluşup 10 kayıp yapan Barış’ı çıkardı, Tete’yi soktu. Tete’yle Galatasaray’ın sağ kanadı hareketlendi, 47’de İcardi ile, 50’de Kerem’le bulunan fırsatlar hep sağdandı. 58’de de bir kornerle dengeyi bozdu misafir ekip. Nuri Şahin kalan bölümde sahadaki yetenekli İsrailli sayısını ikiye çıkararak gol aradı ama Jehezkel’le Safuri’nin etkili futbolu yetmedi geri dönüş için.

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SANCHEZ HEP DOĞRU YERDE

G.Saray’da ikinci yarı oyunun hareketlenmesinde önemli rol oynayan Tete’nin yanı sıra ilk golü atan Davinson Sanchez’e da ayrı bir parantez açmak lazım. Sarı-kırmızılı formayı giydiğinden beri özellikle bir konuda olağanüstü katkı sağladı: Galatasaray’ın tamamlayamadığı hücumlarda hep doğru zamanda doğru yerde. Bir buçuk yıldır bu konuda yük neredeyse tamamen Torreira’nın üzerindeydi. Oyunu iyi okuyan ve Ajax-Tottenham günlerinden de bu rolü oynamaya alışık olan Davinson, gerek Avrupa’da, gerek ligde büyük katkı sağladı Galatasaray’a.

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