Keşke orta sahada da bir Pena olsa!

Barcelona’nın 2022 yılında %65’in altında topa sahip olduğu tek bir maç var, onda da Atletico Madrid’e karşı skoru erken bulmuşlar ve %57 ile yetinmişlerdi. Rakip kim olursa olsun, Napoli dahil, Valencia ya da Bilbao dahil, hepsine karşı oyunu domine ettiler.

Hepsine karşı ritmi onlar belirlediler. O yüzden dünkü maçın da neredeyse tamamında topa sahip olmalarında garipsenecek bir durum yok. Önümüzdeki 3-5 sene muhtemelen teknik adam Xavi’nin, sahadakileri nasıl 11 Xavi gibi kullandığını konuşacağız zaten.

BABEL VE KEREM PLANI

Elbette bu turda Barcelona’yı çekmek Galatasaray için şanssızlık. Ancak şu gerçeği de unutmamak gerek: Galatasaray, Avrupa Ligi grubunu topla yalnızca %44 ortalamayla oynayarak lider bitirdi. 6 maçın 4’ünde geçiş oyunu stratejisi uyguladı. Lazio ve Marsilya’ya karşı uygulanan plan da iyi sonuç vermişti, hatırlarsınız.

İspanyol teknik adam Torrent de haliyle, gerek ilk 11, gerek taktik olarak Avrupa Ligi gruplarındaki Galatasaray’ı taşımaya çalıştı dünkü maça. Geride blok halinde doğru duran, Barcelona’nın tamamlayamadığı hücumları kollayan bir anlayış. Özellikle Pena’nın kaliteli uzun paslarıyla Babel ve Kerem’i buluşturma hedefi. Galatasaray nadiren de olsa başardı bunu. Hatta ilk 45’te Kerem’le bir-iki tehdit de yarattı.

UMUDUN SEBEBi OLDU

İkinci yarıda Galatasaray hemen hemen ileride hiç top tutamadı, maç neredeyse tek bir kale önünde geçti. Ama bir adam, rövanşa umutlu gidilmesinin ana sebebi... Inaki Pena, gerek soğukkanlı kurtarışları, gerekse akılcı paslarıyla yıldızıydı dün sahanın.

Bazen 40-50 metre mesafeye öyle isabetli toplar atıyor ki, Galatasaray orta sahasındaki oyuncuların hiçbirinin atamadığı türden paslar bunlar! Eğer dün Galatasaray orta sahasında da bir Pena olsa, belki topu daha fazla ayağında tutabilirdi sarı kırmızılı takım.

Oyun çok kısıtlı. Ama sonuç harika Galatasaray için. 7 gün sonra İstanbul’da tek maç olarak oynanacak artık bu eşleşme. Ve Galatasaray yine benzer bir ciddiyetle oynar, ortaya bir de Ali Sami Yen sihri çıkarsa, neden olmasın diye umutlanıyor insan.