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Uğur Meleke
Uğur Meleke
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Kerem’in problemi mental

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Okan Buruk

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig’de geçen sezonun en etkili futbolcularından biriydi.

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Galatasaray’ın da en iyisiydi. Hatta seviyesini Avrupa Ligi’nde Barcelona’ya karşı da test etme şansı bulup iyi bir maç çıkarmıştı. Son 6 ayda sakatlanmadı, kilo almadı, idman kalitesinde bir eksiklik olduğunu sanmıyoruz. Yeteneklerini de unutmadı. Probleminin mental olduğu açık. Ben Kerem’in yaşadığı problemi iki ana başlıkta açıklayabilirim:

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REKABET YOKSA GELiŞiM DE YOK

1- TFF’nin kerameti kendinden menkul müteahhit yöneticilerinin yabancı sınırı sevdası. Dikkat edin, Süper Lig’de oynayan milli futbolcuların en az yarısı geriliyor şu anda. Çünkü formaları garanti. Çünkü rekabet yok. Kerem’le Yunus kötü oynasalar da 11’deler. Ersin, Uğurcan, Abdülkadir gibi örnekler de eklenebilir listeye. Hayatta alternatifin kadar iyisin. Rekabet yoksa gelişim de yok.

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KÖTÜ OLSALAR DA YERLERi GARANTi

2- Galatasaray teknik yönetiminin sezon başı kadro planlamasını doğru yapamaması. İlk 11 için rekabete girebilecek yeterince yerli oyuncu istihdam etmemesi. Özellikle de sol-sağ kanat için hiç olmazsa bir tane sağlam yerli alternatif transfer etmemesi. Belli ki Yunus ve Kerem, Barış’ı net bir rakip olarak görmüyorlar. Görmemeleri de doğal, sürekli kötü oynasalar dahi formalarını kaptırmıyorlar. Hangi mesleği icra ederseniz edin, bu tarz bir garanti geriletebilir insanı.

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Okan Buruk
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