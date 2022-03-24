Kazanma formülü: Cengiz, Kerem, Yunus

Eleme grubunda iç sahada İrlanda’ya karşı %72, Azerbaycan ve Lüksemburg’a karşı %66 ile topla oynamışlar. Muhtemelen bize karşı da maç boyunca vitesi ellerinde tutmak isteyecekler, pasla çıkacaklar, önde baskı yapacaklar. Dias, Pepe ve Cancelo’suz savunmada dengesiz yakalanmaları da muhtemel. Bence Cengiz-Kerem-Yunus ileri üçlüsü ve 4-6-0’la çok zor durumlara düşürebiliriz bu Portekiz’i.

Direkt gidemediler çünkü...

Ronaldo futbol tarihinde milli formayla en çok gol atan futbolcu. Fernando Santos, Dünyanın en deneyimli milli takım hocalarından biri. Ve Avrupa şampiyonu. Kadrolarında Ronaldo’nun yanı sıra Bruno Fernandes, Bernardo, Felix, Jota, leao ve moutinho gibi süperstarları var. Ancak bu olağanüstü kadronun da kendi grubundan Dünya Kupası bileti alamamasının bir sebebi var. Çok iyi bir oyuncu grubu oldukları kesin. Ama mükemmel bir takım oldukları şüpheli. Eleme grubunun son maçında Sırbistan’ın ikinci yarıda yaptığı gibi hızlı geçişler ve kanat hücumlarıyla Portekiz’i bizim de çok zor durumlara düşürebileceğimize inanıyorum.

Eksik ve dengesiz yakalanabiliyorlar

Fernando Santos, tüm eleme grubunda 4-3-3 formasyonunu kullandı. En uçta Ronaldo’yu serbest bırakıyor, arkasında dört yetenekliye özgürlük tanıyor. Ruben neves yok; ancak Bernardo, Bruno Fernandes, Jota ve Renato’nun hepsinin arkasını süpürme işi bazen sadece Danilo’ya kalabiliyor. Zaten en büyük zafiyetleri de bu: Tamamlayamadıkları hücumlarda geri koşmayan oyuncuları var. Eksik ve dengesiz yakalanabiliyorlar. Ve bizim de basmamız gereken tuşları tam olarak bu.

3 pırpır oyuncu sürpriz olmaz

Elimizde çok iyi santrforlar var: Burak, Şampiyonlar Ligi eleme turunda iyi oynadı. Enes La Liga, Umut da Süper Lig gol krallığında ikinci sıradalar. Ancak bu maç, başka bir maç. Topa yüzde 50-55 sahip olabilirsek bu oyuncuları daha fazla kullanma şansımız olabilir.

Ama rakibin tamamlayamadığı hücumlarla fırsat kollayacaksak, sadece bu müsabakaya özgü bir plan sahaya koymamız gerekebilir. Üç pırpır hücumcu Cengiz, Kerem ve Yunus’u bugünkü karşılaşmada bir arada kullanmamız, hiç sürpriz olmaz bana.

Çabuk oyuncular denge bozabilir

Bu üçlüyü bir arada kullanma fikrini destekleyecek bir başka detay da, savunma ikilisinin dengesizliği. Dünyanın en iyi stoperlerinden Ruben Dias yok. Onun yokluğunda Fonte’ye eşlik edebilecek Pepe de yok. Bu durumda 38 yaşındaki ağır Fonte’nin yanında 20’lik deneyimsiz Inacio’nun oynaması bekleniyor. İdeal sağ bek Cancelo’nun yerinde de Dalot’nun oynayacağını düşünürsek, bu savunma grubunun dengesini çalımcı, çabuk oyuncularla bozabilirsiniz.

Dorukhan mutlaka oynamalı

Savunmada Merih-Çağlar istikrarını bozacağımızı sanmıyorum. Orta sahada Dorukhan muhakkak olmalı. Dorukhan’ın yanında orkun-Hakan’la geçiş paslarını atabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle Hakan’ın oyun aklıyla Kerem-Cengiz’in hızına anlam katacağına inanıyorum bugün. Evet zor bir görev bu. Ama imkansız değil.