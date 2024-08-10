Kazanan omurga geri döndü

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Galatasaraylı futbolcular, bir hafta önce Beşiktaş karşısında Okan Buruk döneminin en kötü performansını izletmişti taraftarlarına. Beşiktaş’a karşı özellikle iki departmanda eksik kalmışlardı: Fiziksel ve mental... Hemen her ikili mücadelede zayıf, her sahipsiz topta bir adım yavaşlardı. Okan Buruk’un öyle bir hezimetten 6 gün sonra takımını fiziksel olarak ayağa kaldıracak, gözleri parlayan 3-4 yeni adamı bulması gerekiyordu. O da 4 değişiklik yapıp, Davinson, Dubois, Barış Alper ve Kerem Demirbay’la başladı Hatay maçına. Galatasaray dün Beşiktaş maçına göre 2-3 kademe daha konsantre idi. İki üç kademe daha arzululardı. Sebebi de geçen yılın kazanan omurgası Davinson-Torreira-KeremMertens-Icardi’nin eksiksiz ve tam konsantrasyonla sahada olmalarıydı bence. Bunun ödülünü de 1-0’dan geri dönmeyi başararak aldılar zaten.

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PEDRO-STRANDBERG DEVREDE

Dün geriye düşene kadar da aslında istediklerini sahaya yansıtmıştı ev sahibi ekip. İlk devrede Ziyech ve Icardi ile, ikinci yarının başında da Davinson ve Barış’la net pozisyonlar da buldular. Ancak 52’de Özhan Pulat’ın Hatay’ı geçen sezon ligde tutan ikilisi devreye girdi: Geçen yıl Özhan Pulat’lı dört maçta Pedro 3, Strandberg 2 gol/asist katkısıyla oynamışlardı. Dün de 52’de kaleci Erce aut atışını uzun kullandı. Strandberg indirdi. Rui Pedro da golü getiren koşuyu yaptı ceza alanı içine.

SARA iYi SiNYALLER VERDi

Galatasaray, 52’deki gole kadar iyi bir futbol ortaya koymuştu, golden sonra birazcık sallansa da yine devam etti iştahlı oyununa. Bir hafta önce kariyerinin en kötü maçını oynayan Torreira, dün sahanın yıldızıydı. Hücum pres timine liderlik yaptı. Onunla yetinmedi, ikinci golün asisti de ondan geldi. Bence Torreira’daki bu yükselişin bir nedeni de, partneri Kerem Demirbay’dı. Okan Buruk’un 56’da Sara’yı oyuna sokmasını anlıyorum, Brezilyalı oyuncu çok arzulu. Okan Buruk da belli ki onun iştahından faydalanmak istedi. Sara da gayet iyi sinyaller verdi dün. Ancak Kerem Dmirbay da bence kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil. Onun sahadaki varlığı, Torreira’yı da yükseltiyor.