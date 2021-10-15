Kaygı sokağından hayal otobanına bağlantı maçı

Emre Belözoğlu'nun ggeçen sezon Fenerbahçe'de yarattığı en önemli dönüşüm, ilk 11'deki kaygı oyuncusu sayısını azaltıp gol-asist hayali kuran adam sayısını artırmaktı. Başakşehir'de de bu malzeme var. Orta vadede yaratacağı dönüşüm bu olacaktır muhtemelen. Sergen Yalçın'ın da Beşiktaş'ta aslında bir buçuk yılda ulaştığı konum o.

SERGEN YALÇIN ÖREREK İLERLEMEK İSTİYOR

Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ının çok rahat tanımlanabilir, kolay anlaşılır bir oyunu var. Stoperlerden başlayarak birinci-ikinci ve ikinci-üçüncü bölge geçişini pasla yapmak istiyorlar. Özellikle Welinton’un ilk geçişte kritik bir rolü var. Geçtiğimiz sezon ligin rakip yarı sahada en fazla isabetli pas yapan üçüncü oyuncusunun bir stoper (Welinton) olması büyük iş.

Sergen Yalçın geriden uzun metrajlı vurmayı benimsemiyor, örerek ilerlemek istiyor, bu noktada da Welinton onun için önemli bir aksam. Bu arada geçen sezon Süper Lig’in rakip yarı sahada en fazla isabetli pas yapan diğer iki oyuncusunun Atiba ve Josef olduğunu eklemek gerek.

RAVİL, BELÖZOĞLU'NUN DA VAZGEÇİLMEZİ OLACAK

Aslında Emre Belözoğlu da 10 maçlık Fenerbahçe periyodunda benzer bir anlayış benimsemişti. Erol Bulut dönemine göre topla oynama yüzdesini 10 puan artırmış, bir büyük takım davranışı sergiletmişti sarı-lacivertlilere. Başakşehir de Aykut Kocaman’la geriden pasla çıkan bir takımdı. Bence bu çıkışta en kritik adam genç Ravil Tagir. 2003 doğumlu stoper bu sezon 5 maça başladı, muhtemelen Belözoğlu'nun da vazgeçilmezi olacak.

Bence Belözoğlu daha önce birlikte oynadığı Epureanu’nun da deneyiminden faydalanmak isteyecektir. Moldovalı stoper, Kocaman döneminde gözden düşmüştü bu sene.

PAS ŞİDDETLERİ HIZLANACAK, KALİTESİ YÜKSELECEK

Yalçın ve Kocaman’ın savunmadan pasla çıkış stratejileri benzese de orta saha karakteri konusunda bir miktar ayrışıyorlar. Muhtemelen Emre Belözoğlu’nun da Başakşehir’de en fazla dokunacağı yer burası olacak. Aykut Hoca, Mahmut, Ndayishimiye, Tolga Ciğerci tipinde güvenilir orta saha oyuncularını seviyor. Onlara gerek orta sahada, gerek savunma göbeğinde bolca şans verdi son bir yılda. Ancak Belözoğlu bence orta beşlide daha az Mahmut-Tolga, daha çok Aleksic-Zulj-Chadli tipine şans verecektir diye tahmin ediyorum.

2. BÖLGEDE TOPA SAHİP OLMAYI SEVİYOR

Belözoğlu ikinci bölgede topa sahip olmayı seviyor. Topu sonsuza kadar çevirip rakibin açığını kollamak onun çözüm yollarından biri. Geçen sezonun son bölümünde Gustavo bile formasını kaybetmiş; Belözoğlu’nun orta sahayı Sosa-Mert-İrfan-Mesut-Pelkas’tan kurduğu maçlar olmuştu. Aykut Kocaman’ın Başakşehir’i zaten ligin en fazla topla oynayan takımlarından biri. Yani oyunları doğru görünüyor. Ama bu oyunu uygularken 11’de daha fazla asist-gol şansı olan futbolcu oynamalıydı bence. Belözoğlu’nun orada bir uygulama farklılığı yaratacağını tahmin ediyorum. Pas şiddetleri hızlanacak, kalitesi yükselecektir.

BEŞİKTAŞ'IN BEK BİNDİRMELERİ VE ÖN ALAN PRESİ ZAAF YARATIR MI?

Beşiktaş’ın bu sezon attığı gollerde iki ana unsur ön plana çıkıyor: Bek bindirmeleri ve ön alan presi. Zaten son maçta Sivasspor’u da Valentin Rosier ve Rıdvan Yılmaz bindirmeleriyle geçmişlerdi. Sezonun ilk 8 haftasında 5 golü de önde baskıyla yarattılar.

Bu noktada Emre Belözoğlu’nu önemli bir sınav bekliyor: Geriden pasla çıkarken acaba Beşiktaş baskısıyla baş edebilecekler mi? Eğer kanatlarda Visca-Deniz’i kullanırlarsa Rosier-Rıdvan bindirmelerinde zaaf yaşarlar mı?

SEZONUN SÜPER STARI OKAKA'YA ÖNLEM ALMAK GEREKEBİLİR

Başakşehir’deyse sezonun süperstarı Okaka. Güçlü fiziğiyle bir eşleşme problemi yaratıyor, Fenerbahçe karşısında Szalai-Kim gibi üst düzey stoperlerin arasına dahi doğru koşular yapmıştı. Sergen Yalçın’ın oyununda kişiye özel önlem yok ancak bu maçta belki de Josef’in Okaka’ya ilk dublajı yapması gerekebilir. Visca çok formda ve çizgiye her inişinde gözü Okaka’yı arayacak doğal olarak.