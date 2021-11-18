Katar'a götürebileceğimiz dört sürpriz adam

Mart’ta zorlu bir play-off aşaması oynayacağız, ama yine de seri başı torbasında İskoçya ve Galler gibi ihtimallerin olması umut verici. Stefan Kuntz’u 4 maçlık performansıyla tahlil etmek kolay değil. Ama bana çabuk öğrenen, çabuk adapte olan biri izlenimi verdi. En önemlisi “doğrularına tapmıyor”. Değişime, dönüşüme açık. Belki Mart’taki play-off kadrosu için çok fazla dönüşüm yapmamız mümkün olmayacak. Zaten buna gerek de yok. Ancak işler yolunda gider de Katar vizesi alırsak, ya da başarısız olup hedefimizi Euro 2024’e çevirirsek ulusal kadroya katabileceğimiz birkaç kritik isim var. Bunların başında da Belçika Ligi’ni kasıp kavuran Türk asıllı forvet Deniz Undav geliyor.

1- DENİZ UNDAV

Bu sezon Avrupa’nın en büyük peri masalı hikayesi adayı Belçika’da yaşanıyor. Yaklaşık 50 yıllık aradan sonra birinci lige çıkmayı başaran Union SG, 14 haftası tamamlanan Belçika Ligi’nde 4 puan farkla lider durumda. Brüksel’in 50 bin nüfuslu Saint-Gilles bölgesinin mütevazı temsilcisi, tahmin edebileceğiniz gibi bir proje takımı. Kulübün sahibi, Brighton patronluğundan da yakından tanıdığımız profesyonel poker oyuncusu Tony Bloom. Doğal olarak İngiliz kaynaklarından faydalanıyor, Chelsea’den Marcell Lewis’i kiralamış mesela. Yine İngiltere Lig 1’den Sorinola ve Burgess gibi oyuncuları Belçika’ya getirmiş. Esas yatırımı önceki yaz yapıp takımı Belçika Süper Ligi’ne çıkarmış. Bu sezonsa ikinci ligi şampiyon bitiren takımı koruyarak devam ediyor mücadelesine

HER MAÇTA KATKISI VAR

Takımın iki süperstarı var: Biri 23 yaşındaki Belçikalı santrfor Vanzeir. Bu sezon ligde 9 gol ve 5 asistle oynuyor. Önceki gün de Galler karşısında ilk kez Belçika Milli Takımı formasını giydi. Takımın diğer yıldızıysa çok tanıdık bir isim: 1996 Almanya doğumlu, Şanlıurfa kökenli bir Türk, Deniz Undav. Deniz 14 maçta 10 gol ve 8 asistlik inanılmaz performansıyla bu yıl Belçika Ligi’nin en etkili oyuncusu. Lider Union SG ile tüm maçlara ilk 11’de başladı, Ağustos sonundan beri her bir maçta gol ya da asist katkısı yaptı. Boş geçtiği maç yok. Anderlecht, Genk, Antwerp, Charleroi, Mechelen gibi zirve yarışçılarının hiçbirini boş geçmeyerek takımının tepede olmasında bir numaralı rol sahibi. Klasik bir dokuz numara. Ceza alanı içinde iyi bitirici. Çalışkan, dinamik ve arzulu. Ben doğrusu Stefan Kuntz’un basın toplantılarında çoktan Deniz’den bahsetmesini beklerdim, hatta Kasım’da milli takım kadrosuna çağırılmasını da umut ettim. Çok geç kalmadan 25 yaşındaki Deniz’i saflarımıza katmalıyız bence.

2- GÖRKEM SAĞLAM

Görkem aslında yakından tanıdığımız bir isim. Yaşı tuttuğu dönemde Türkiye Ümit Milli Takımı’nın da gündemine gelmiş ama milli formamızla sahaya çıkmamıştı. Bu sezon Willem formasıyla dokuzu ilk 11’de 11 maça çıktı, bir merkez orta saha için hiç fena sayılmayacak 4 gol katkısıyla oynuyor. Stil olarak Orkun Kökçü’ye benziyor. Belki kısa vadede A milli takımın vazgeçilmezlerinden olmayacak ancak bu gelişimini sürdürürse orta vadede faydalanma ihtimalimiz olan bir isim. Aynen Hamit Altıntop gibi Gelsenkrischen kökenli olan Görkem’i de Mart’ta saflarımıza katmakta ve denemekte fayda var.

3- ELAYİS TAVŞAN

Elayis de özellikle adı Beşiktaş’la anıldığı dönemde Türk spor medyasının gündemine giren, yine yakından takip ettiğimiz bir isim. 2001 Rotterdam doğumlu gurbetçi sağ açık, Hollanda Ligi’nde NEC Nijmegen forması giyiyor. Annesi Türk, babası Surinamlı. Kendisi Hollanda alt yaş gruplarında ulusal formayı giydi ama henüz A milli takım seçimini yapmadı. Bu sezona tutuk başlamıştı, ancak Ekim’den itibaren süper bir form grafiği yakaladı. Son 45 günde tam 5 gol attı. Kuvvetli ve çabuk bir oyuncu. Gerektiğinde santrfor da oynayabiliyor. Cengiz’in sakatlığında sağ açık konusunda kaynaklarımızın çok da derin olmadığını gördük. Elayis’i de Mart’ta milli takıma davet etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben.

4- UMUT BOZOK

Umut, uzun zamandır tanıdığımız ama bu sezon Kasımpaşa formasıyla daha da yakından izleme fırsatı bulduğumuz bir santrfor. Lorient ekibinden kiralık olarak İstanbul’a geldi ve gelir gelmez de Kasımpaşa formasıyla süper bir performans sergiledi. 20’li yaşlarının başında çok büyük bir çıkış yakalamış, Fransa 2. Ligi’nde gol kralı olmuş, Türkiye ümit milli takım forması da giymişti. Ancak sonra yaşadığı ufak düşüş onu olgunlaştırmış. Kasımpaşa’da çok daha kuvvetli, çok daha özgüvenli bir Umut izliyoruz bu sezon. Milli takımın santrfor havuzundan Burak’ın yaşının artık kemale erdiğini, Kenan’ın da rolünün kısıtlılığını düşününce o bölgeyi zenginleştirme ihtiyacımız ortada. Tabii ki Deniz Undav favori. Ama Umut da orta vadede kadroda düşünebileceğimiz bir isim.