Kale topa gelir mi bir daha?

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Marco van Basten, Euro’88’e yedek kulübesinde başlamıştı. Turnuvanın ilk maçında Hollanda Sovyetler’e yenilmese ve Michels’in as santrforu Bosman berbat bir futbol oynamasa belki de tarih yazılamayacaktı. Şu anda turnuvanın jeneriğinde de kullanılan o fantastik voleyi izleyemeyecektik. Toto Schillaci de Dünya Kupası 1990’a yedek başlamıştı. Hatta kupanın ikinci maçında da yedek oturdu Schillaci. Vicini onu ancak üçüncü maçta koydu ilk 11’e. Schillaci o günden itibaren hiçbir maçı boş geçmedi, turnuvayı 7 gol katkısı, altın ayakkabı ve altın topla bitirdi.

4-6-0’DA TORRES’E YER YOKTU

Benzer bir hikâyeyi Euro 2012’de Fernando Torres’te de görüyoruz. Del Bosque’nin 4-6-0’ında Torres’e yer yoktu. 6 maçın sadece ikisine başlayarak turnuvayı gol krallığı apoletiyle bitirdi Torres.

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12 sene sonra bir Van Basten, bir Schillaci hikâyesi daha yaşanıyor gözümüzün önünde. Leipzig’in 26 yaşındaki 10 numarası Olmo, turnuvada 4 maça yedek kulübesinde başladı. Almanya’yla oynanan çeyrek finalde Pedri’nin erken sakatlığı getirdi Olmo’ya büyük fırsatı. Almanya’yı 1 gol-1 asistle yıktı.

Dün Fransa’ya da süper bir gol attı. Gürcistan’a ve Fransa’ya attığı goller öncesi sihirli dokunuşları inanılmaz. Benim için gelmiş geçmiş en güzel gol, Marco Van Basten’ın ayağından çıkan topun kaleye gitmediği, adeta kalenin topa geldiği o inanılmaz voledir.

Olmo bu özgüvenle ve sihirli dokunuşlarla devam ederse, Euro 2024’e bir mini Van Basten izi bırakmaya aday.

FiNALi HAK ETMEMiŞLERDi

FiFA sıralamasının ikincisi, Avrupa’nın kâğıt üzerinde en güçlü takımı Fransa, bu turnuvada Hollanda (FİFA no.7), Belçika (no.3), Portekiz (no.6) ve İspanya (no.8) ile oynadı. Finale kalsalardı belki de İngiltere (no.5) ile karşılaşacaklardı. Ve böylece kendilerinden sonra Avrupa’nın en güçlü beş ekibinin beşiyle de oynamış olarak kapatacaklardı turnuvayı.

Tabii ki futbolda en önemli faktör fikstür değil. Fransa da zaten turnuvanın genelinde finali hak eden bir performans sergilemedi. Ancak İngiltere’nin fikstürüyle Fransa’nınkini kıyaslayınca da yolculuklarının pek dengeli olmadığı ortada.

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