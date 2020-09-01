Kadıköy'de Mame Thiam resitali

Ayrıca hazırlık kampında bulundukları evre itibariyle Fenerbahçe’yi Antalyaspor’un net bir şekilde önünde gördük. Fiziksel seviye olarak ileridelerdi rakiplerinden. 45-60 arası iki-üç cılız atağı saymazsak, Antalyaspor’un neredeyse hiç test edemediğini söyleyebiliriz Harun’u.

İLK İKİ GOLDE ORTA DEĞİL, PASTI

1- Fenerbahçe’deki en önemli değişim olarak, hemen hemen hiç orta yapmamalarını söyleyebilirim. Evet bolca kenar organizasyonu yapıyorlar, ama topu “orta” adı altında penaltı noktası üzerine rastgele vurmuyorlar. İlki iki golde de Thiam’a atılan toplar orta değil, pastı bence.

OYNADIĞI HER BÖLGEDE ÇOK ETKİLİ OLDU

2- Takımın en iyisi Thiam’dı. Sol açık başladı, bir ara ikinci santrfor oldu. Maçın ciddi bir bölümünde de sağ açık oynadı. Oynadığı her bölgede çok hareketliydi, çok arzuluydu.

DEĞİŞKEN BİR FENERBAHÇE

3- Ön tarafta çok değişken bir Fenerbahçe izledik. En uçta Frey oynadı ama arkasındaki üçlü sürekli yer değiştirdi. Sinan-Thiam ve Deniz’i her yerinde gördük sahanın. Bu dörtlünün zayıf halkası Sinan’dı genelde.

DENİZ YIRTICIYDI, DAHA ÖZGÜVENLİYDİ

4- Deniz maça 10 numara rolünde başladı. Sanırım Erol Bulut’un ona çok güvendiğini hissediyor olmalı ki daha yüksek özgüvenle, daha yaratıcı bir Deniz izledik.

LİDER GUSTAVO YİNE BİLDİĞİMİZ GİBİ

5- Sarı-lacivertlilerde kaptanlık bandı Gökhan Gönül’deydi ama dünkü Fenerbahçe takımında oyunun lideri kesinlikle Gustavo’ydu. Aldı-verdi, dolaştı. Bildiğimiz Gustavo’ydu yine. Mame Thiam ve Gustavo’nun yanı sıra maçın iyileri arasında Caner Erkin ve Deniz’i de sayabiliriz.

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