Jesus’un hayali Atletico tipi santrfor ikilisi

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Jorge Jesus, taktiksel elastikiyete inanan bir teknik adam. Eldeki oyuncu listesine göre formasyonunu değiştirebiliyor, tek ya da çift santrforla oynayabiliyor. Hatta teknik adamlığının ilk 800 küsur maçında dörtlü savunma kullandıktan sonra Benfica’da üçlüye dönüşü de benimsedi. Ancak Jorge Jesus’la ilgili şunu da biliyoruz: Gittiği her takımda önce muhakkak bir 4-1-3-2 adaptasyonu deniyor. Benfica’da da, Sporting Lizbon’da da, Flamengo’da da yaptı bunu. Fenerbahçe’de de amaç bu.

DiNAMO KiEV KARŞISINA 4-1-3-2 SiSTEMiYLE ÇIKILACAK

Altı hazırlık maçından anladığımız kadarıyla Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısına 4-1-3-2 ile çıkacak.

Jorge Jesus’un 4-1-3-2’sinde en zor pozisyon, ileri ikili. Çünkü Jesus, birinci dakikadan itibaren önde baskı istiyor ve bu pres haliyle santrforlardan başlıyor. Portekizli teknik adam bu ikilide Simeone’nin Atletico Madrid’inden alışık olduğumuz bir modeli kullanıyor. Santrforların biri pivotal, biri gezici. Torres-Griezmann gibi. Sarı lacivertlilerin elinde kampa başlarken Serdar Dursun, Valencia, Samatta ve Berisha vardı. Jesus onlardan birinin yanına bazen Bruma’yı, bazen de Diego Rossi’yi ekledi. Amaç hem ikinci-üçüncü bölge geçişini çeşitlendirmek. Hem de öndeki o yoğun prese uygun ikiliyi bulmak.

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POLONYA’DA BÜYÜK OLASILIKLA VALENCiA-ROSSi iKiLiSi OYNAR

Altı hazırlık maçının ortaya çıkardığı veriler ışığında 20 Temmuz’da Polonya’da Dinamo Kiev karşısına çıkma ihtimali en yüksek ileri ikili Enner Valencia-Diego Rossi gibi duruyor. Jorge Jesus elbette orta vadede pres özelliği yüksek Joshua King’i 11’e monte edecektir. Eğer Joao Pedro transferi yapılabilirse de Jesus’un kafasındaki tabloya uygun olduğunu düşünüyorum ben İtalyan oyuncunun.

iRFAN CAN KAHVECi, SAĞ iÇTE DAHA RAHAT HAREKET EDiYOR

Jorge Jesus, İrfan Can’ı önce sol iç, sonra sağ içte kullandı. İrfan Can’ın sağ içte daha rahat hareket ettiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Pelkas hazırlık maçlarında pek alışık olmadığı bir rolde, derinde oynadı. Stoperlerin arasına girip top aldı ve oyun kurdu. Her maçta aldığı dakika sayısı artan Arda Güler’in de bu sezon iki haneli gol+asist sayısına ulaşacağını tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok sanırım.

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4-1-3-2 SORUNSUZCA UYGULANABiLiR

ORTA SAHA, JESUS’UN SiSTEMiNE ÇOK UYGUN

Fenerbahçe’nin kadro mühendisliği incelendiğinde özellikle merkez orta saha pozisyonunun zengin olduğu gözlemleniyor. Elde zaten Luiz Gustavo, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can kahveci, Arda Güler, hatta Dimitrios Pelkas var. Onlara İsmail Yüksek, Lincoln ve Willian Arao da eklendi.

Ancak doz aşırı istihdam içeriyor gibi görünen bu bölge, Jorge Jesus’un 4-1-3- 2’sine uygun düştü. Zira Portekizli teknik adam ilk 11’de genellikle klasik bir kanat oyuncusu kullanmıyor. Dörtlü savunmanın önündeki 6 rolün dördü, hatta bazen beşi bu oyunculardan seçilebiliyor.

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ARAO, YAVAŞ YAVAŞ ADAPTE EDiLECEK

Bu 9-10 oyuncudan Polonya’daki Dinamo Kiev maçında formaya en yakın isim, ön libero pozisyonundaki İsmail. Crespo’nun rehabilitasyon süreci devam ediyor, henüz geçen sezonki seviyesinden uzak. Brezilyalı ön libero Arao elbette takımın anahtar isimlerinden biri olacak, ancak Jesus’un onu da takıma yavaş yavaş adapte etme ihtimali yüksek.

ARDA, OLGUN VE SOĞUKKANLI

Arda Güler’i yeni sezonun yıldız adayı ilan etmenin yeni bir şey olmadığının farkındayım. Ancak genç adam her geçen gün yeni bir özelliğiyle tanıştırıyor bizi. Jesus ona formayı otomatik vermedi, önce 5, sonra 10, ardından 30’a çıkardı dakikalarını. Ancak Arda çok olgun, çok soğukkanlı. Her dakikanın kıymetini bildi. Hull’a attığı frikik golünden sonra teknik ekiple yaptığı kutlama ve o sırada Jesus’un bakışları da dikkat çekiciydi. Portekizli adam zannettiğinden daha fazla kullanacak sanki bu sezon Arda’yı.

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PELKAS BAŞARILI OLABİLECEK Mİ?

Türkiye’deki ilk sezonunda dripling özelliğinden, şut repertuvarından bolca söz ettirmişti. Geçen sezon formasını kaybetti, bu yıla farklı umutlarla giriyor. Ancak Pelkas’ın bu umutlara yanıt verebilmesi için farklı yönlerini geliştirmesi gerek. Zira Jesus onu orta sahanın ortasında kullanıyor. Derin oyun kurucu gibi. Pelkas için kolay bir sezon olmayacak.

BRUMA HIZLI AMA REALİST DEĞİL

Elbette yeni bir kulübe, yeni bir ekosisteme katılmanın sancılarını yaşıyor olabilir. Ama Fenerbahçe’nin şu anda en karmaşık oyuncusu gibi Bruma. Jesus onu önce ileri ikilide denedi, sonra sol açıkta şans vermeye başladı. Hızını biliyoruz ama pek realist oynamıyor. Çok kolay top kaybı yapıyor. Ve maç içinde bölüm bölüm kaybolabiliyor, oyuna küsebiliyor.

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OSAYİ, EN İYİ KAMPINI YAŞADI

Biliyorum, Osayi-Samuel geçen sezonu da harika geçirdi. Ama bu yıl gerçekten daha farklı bir Osayi-Samuel geliyor. Kariyerinin en iyi kamp dönemini yaşamış gibi. Savunma yönü çok daha gelişmiş. Premier Lig’e transferi öncesi son maçında Hull’un sol açığı Lewis-Potter’a karşı iyi bir sınav verdi. Geriden çıkışlarda da takımının ilk opsiyonlarından.

İSMAİL YÜKSEK DİNAMİK VE ENERJİK

Crespo’nun uzun süreli sakatlığı sonrası kademeli dönüşü, İsmail Yüksek’in şansı oldu. Bursaspor’daki kiralık süreci sona eren ve Fenerbahçe’ye geri dönen İsmail, hazırlık maçlarındaki çalışkan görüntüsüyle Jesus’un gözüne girmeyi başardı. Özellikle sarı lacivertlilerin önde baskısı sonuç vermediğinde ilk müdahale hep İsmail’den geliyor. Çok dinamik, çok da enerjik. Zaman zaman attığı uzun metrajlı isabetli toplarla da, bu yıl Arao’dan sanılandan fazla dakika alabileceğinin sinyallerini verdi genç adam