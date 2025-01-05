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Uğur Meleke
Uğur Meleke
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İzmir’in Stoke City’si

#Galatasaray#Göztepe#Süper Lig

İngiliz futbolunun sıkı takipçileri hatırlarlar: Stoke City teknik direktörü Tony Pulis, 2000’ler ve 2010’larda Premier Lig devlerini çok zor durumlara düşürmüş bir anti kahramandı adeta.

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Pulis’in pragmatik oyun felsefesine karşı Alex Fergusonlar, Arsene Wengerler yıllarca çareler aramış ancak Britannia Stadı’nda puanlar bırakmaya da devam etmişlerdi.

Göztepe’nin bu sezon özellikle büyük takımlara karşı ortaya koyduğu pragmatik oyun da ister istemez bana Pulis’in Stoke City’sini anımsatıyor. Göztepeliler aynen Stoke City gibi son derece fiziksel bir futbol oynuyorlar. Kontrataklarda ve duran toplarda iyiler, Heliton, Bokele, Koray, Miroshi, Romulo gibi havada iyi adamlarıyla da etkili oluyorlar. Stoke City’nin efsanevi orta saha oyuncusu Rory Delap bir taç atışı rekortmeniydi. Onun taçları İngiliz Ligi’nin hilesi gibiydi bir dönem. Göztepe de sezon başından beri taçları çok etkili kullanan bir ekip. Taçlarla Konya, Sivas ve Samsun’a goller attılar. Trabzon’a karşı sayılmayan bir golleri vardı. Galatasaray’a karşı da Djalma’nın taçlarıyla zorladılar ceza alanını.

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OKAN BURUK’TAN DOĞRU TEŞHiS

Galatasaray dün bu Göztepe’ye karşı ilk 45 dakikada oldukça zorlandı. İzmir ekibi merkezi çok iyi kapattı, sarı kırmızılı ev sahibini çizgiye ve ortalara zorladı. Galatasaray ilk devrede kısır bir futbol oynadı ve 15’te 0 orta istatistiğiyle girdi içeriye.

Ancak belli ki Okan Buruk, soyunma odasındaki 15 dakikayı iyi değerlendirdi. Galatasaraylılar ikinci yarıda topu biraz daha yere indirdiler, merkezi zorladılar ve öne geçiren golü de zaten Sara-Mertens-Yunus iş birliğiyle bu şekilde buldular.

Galatasaray bu sezon direkt rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı yendi, ligin sert sınavları Trabzon, Samsun ve Göztepe’yi geçti. Sadece Eyüp ve Kasımpaşa’ya ikişer puan bıraktı. Avrupa Ligi’nde namağluplar, Yunus gol, Mertens de asist kralı. İstanbul’da puansız ve hedefsiz Dinamo Kiev’i yenerlerse büyük ihtimalle son 16 biletini de ceplerine koyacaklar. Okan Buruk’un talebeleri süper bir 2024’ü geride bıraktılar gerçekten.

#Galatasaray#Göztepe#Süper Lig
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