İyi futbolcu iyi teknik adam

Sergen Yalçın da, Prosinecki de canlı izlediğimiz için mutlu olduğumuz çok iyi futbolculardı. Ayaklarından çok kafalarını çalıştıran zeki oyun kuruculardı ikisi de. O zekalarının yanına çaba da koyarak iyi teknik adam olma yolundalar şimdi de. Futbolun çok yaygın söylemlerinden biridir, “İyi futbolcudan iyi teknik adam olmaz” lakırdısı. Aslında futboldaki (ve hayattaki) birçok genelleme gibi bu da biraz fazla iddialı. Doğru olamayacak kadar da sıradan. Aslında ‘iyi futbolcu zaten bazı şeyleri doğal olarak yapabildiği için yöneteceği adamların eksikliklerini gideremez’ yargısının kısmen doğruluk payı olabilir. Ancak tüm iyi futbolcuların tüm teknik adamlık kariyerlerini tek bir yargıya indirgemek fazla iddialı... Aynen ‘kazanan takım değişmez’ veya ‘atamayana atarlar’ gibi çağ dışı bir söylem bu bence.

İKİ SÜPER YETENEK

Sergen Yalçın ve Prosinecki çok iyi futbolculardı gerçekten de... Dün spiker kardeşim Can Önduygu anımsattı, Euro 96’da Hırvatlar’a 1-0 yenildiğimiz o meşhur maçta da karşı karşıya gelmişlerdi iki süper yetenek. Aradan neredeyse çeyrek yüzyıl geçmiş. İki süper yetenek bugün teknik adamlıkta kendilerini ispat etmeye çalışan iki orta yaşlı adam. Prosinecki, Sergen’den 3 yaş büyük. 3 yıl da deneyimli. Ama kariyer çizgileri anlamında benzer bir noktadalar. Ve genel kanının aksine, ellerindeki oyuncuları da geliştirmeyi beceriyorlar bence.

Kayseri son 8 maçta 5 galibiyetle çıkıştaydı zaten. Yenildikleri F.Bahçe maçında, hatta 5 yedikleri Kasımpaşa önünde bile iyi oynadılar. Prosinecki o darmadağın grubu toparladı, Enver’in takımdaşlığını, Hasan Hüseyin’in özgüvenini artırdı mesela. Djedje daha sakin ve akılcı oynamaya başladı. Sergen Yalçın’ın takımında da gelişmeler var, dün birer yaş büyüyen Ersin ve Rıdvan’ı Türk futboluna hediye etti genç teknik adam. Ama takımın en büyük sorunu hâlâ başrolde: Dün de çok pozisyon buldular, ama son vuruşlarda beceriksizlerdi. Ben Sergen Hoca’dan farklı olarak ‘gol vuruşu’nun geliştirilebileceğini düşünüyorum. Çok tekrar yapmak lazım muhakkak. Belki yaz kampı için Feyyaz Uçar gibi bir ‘son vuruş ustası’nı teknik ekibe katıp forvetleri özel çalıştırmak lazım.

PEDRO HENRIQUE

Kayserispor’un Brezilyalı sol açığı özel bir oyuncu. Eğer Kayserispor bu sezon ligde kalabilirse Prosinecki ve Mensah’la birlikte kahramanlardan biri de o olacak. Ancak Henrique’nin önemli bir sorunu var: Çok fazla faul yapıyor. En az yarısı gereksiz, aşırı hamleler. Bu yüzden çok da kart görüyor Henrique

KAYSERİ ŞAMPİYONU BELİRLEYECEK

Kayseri’nin kalan 4 maçı Rize, Gaziantep, Başakşehir ve Trabzon’la... Son 2 maçlarının iki şampiyonluk adayıyla olması enteresan bir talihsizlik. Eğer birine çelme takarlarsa şampiyonu belirleyecekler, takamazlarsa belki de bu harika çıkışa rağmen düşme korkusu yaşayacaklar. Ligin kader adamı Prosinecki şu anda