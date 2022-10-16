Ismael başlayan, Avcı bitiren 11’iyle fark yaratıyor

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On yedi sezondur derbi önü analizleri yazıyorum ve herhangi bir büyük takımın bir maça ligin en az pas yapan ekiplerinden biri olarak girdiğini hatırlamıyorum. Beşiktaş ilk 9 maçta yaptığı 2595 isabetli pasla ligde 19 takım içinde 16’ncı sırada. Elbette futbolda tabelaya pas sayısı ya da isabeti değil, sadece goller yazılıyor. Valerien İsmael’in de tercih ettiği strateji bu. Geriden pasla başlayan 20-30 dokunuşlu akınlar yerine çoğunlukla direkt oyun tercih ediyor. Özellikle maçların ilk yarılarındaki yoğun futbolla birçok müsabakada sonuç da alıyor Fransız teknik direktör.

45 DAKİKALIK GÖSTERİŞLİ OYUNLAR

Beşiktaş bu sezon Alanya ve Sivas maçlarında 40’ıncı dakikada skoru çoktan 3-0’a getirmişti. Karagümrük önünde de 50’nci dakikada 3-0’ı buldu. Ankaragücü, İstanbul ve Giresun maçlarında da soyunma odasına önde gitti.

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Bu 45 dakikalık gösterişli oyunlar zaten şu anda Beşiktaş taraftarını umutlandıran detaylar. Ancak İsmael’in takımının ilk 9 haftada şöyle bir zafiyeti de ortaya çıktı:

İlk yarısında fişini çekemedikleri Başakşehir maçını kaybetti. Ve ilk devrelerinde çok etkileyici futbol ortaya koyduğu Alanya, A.Gücü, Sivas, İstanbul ve Giresun maçlarının ikinci yarılarında vitesi fazla küçülttü. Alanya 3-0’dan geri döndü, Sivas denedi ama dönemedi. Giresun’u milimetrik bir ofsayt 1 puandan etti. İstanbul maçında da gol ‘Geliyorum’ diyordu zaten. İsmael’in halletmesi gereken en önemli mesele, ikinci yarı performansları gibi görünüyor.

BEŞİKTAŞ’IN 9 MAÇTA 5 KAFA GOLÜ VAR

İsmael’in Beşiktaş’ı kenar ortalarında sağladığı %31’lik isabet yüzdesiyle bu alanda lig lideri. Siyah beyazlıların 9 maçta 5 kafa golü bulunuyor. Weghorst zaten tek başına ligin bu alanda ayarlarını değiştirebilen bir dev. Beşiktaş’ın zayıf karnıysa 9 maçta rakiplerine sadece 69 şut fırsatı vermelerine rağmen 10 gol yemeleri. Bu 10 golün üçünün ceza alanı dışından geldiğinin altını çizmek gerek. Muhtemelen bugün Bakasetas ve arkadaşları, Ersin’i uzaktan test etmeyi deneyeceklerdir.

TRABZON 4 MAÇINI DEĞİŞİKLİKLERLE KAZANDI

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Misafir teknik direktör Abdullah Avcı içinse tam tersi bir tablo var önümüzde. Avcı’nın başlayan 11’leri sıkça bekleneni veremezken, özellikle 46’da yapılan ikili-üçlü değişikliklerle geri dönmeyi başardı Karadeniz ekibi. Trabzonspor’un bu sezon Avrupa’da oynadığı 6 maç sadece ikinci 45 dakikalardan ibaret olsaydı, bordo mavililer hiçbir müsabakadan yenilgiyle ayrılmayacaklardı. Bu ikinci 45’lerde toplam 7 gol atıp, kalelerinde 3 gol gördüler.

DEĞiŞiKLiKLER OLUMLU SONUÇ VERDi

Trabzonspor ligde de birçok müsabakada oyuncu değişiklikleriyle geri dönüşlere imza attı. Hatay maçı Kouassi-Abdülkadir oyuna girdikten sonra 70’te kazanıldı. İlk yarısı 0-0 biten Ümraniye müsabakasında da 46’da kenarda iki futbolcu vardı, Larsen ve Umut. İkinci devrede geldi kazandıran gol... Gaziantep önünde 2-1 gerideyken yapılan Bardhi, Gomez ve Abdülkadir değişiklikleri sonrası 3-2 kazanıldı. Ve son olarak Kayseri’yi de 1-0 geriden gelip 2-1 yenerken galibiyet golü oyuna sonradan giren Umut’tan gelmişti.

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YEPYENi BiR ORGANiZASYON KURULDU

Tabii ki Avcı haklı olarak geçen sezonu şampiyon bitiren takımının, bu yıl beklenenin çok üzerinde bir dönüşüm geçirdiğinin altını çiziyor sık sık. İdeal savunma dörtlüsünün üçü yeni oyuncular (Bartra, Eren ve Larsen). Geçen sezonki ideal hücum üçlüsü Visca, Cornelius ve Nwakaeme’den de artık faydalanamadıkları için önde yepyeni bir organizasyon kurdular.

RiTMiNi BULURSA KAZANIYOR

Bu da Trabzon’un ritim bulduğu Monaco gibi maçlarda iyi oyunlarla kazanmasını sağlarken, Kasımpaşa önündeki gibi ritim tutturamadıkları günlerde eleştiri oklarının hedefi olmaları anlamına geliyor. Trabzon’un Beşiktaş’tan ayrıştığı departmanlardan biri de, geriden pasla çıkma arzusu. Bordo mavililer 4 bin 222 pas denemesiyle bu departmanda Alanya’nın ardından ikinci sırada. Beşiktaş’sa rakibinden yaklaşık 1000 az pas denemiş.

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