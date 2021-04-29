İmdat çekici Babel

16 Nisan’dan 3 Mayıs’a kadar 50 maç oynanmış olacak Süper Lig’de. Dün oynananlar birçok takımın 11-12 günde 4’üncü maçıydı. Yorgunluklar doğal. Ben Terim’in Antalya maçı 11’inden sadece tek bir değişiklik yapmasını bu açıdan doğru bulmadım. Elbette süper bir Antalya maçı oynamış takıma 5-6 rötuş yapmazsınız. Bu normal. Ancak kenarda Taylan, Feghouli, Oğulcan gibilerinin beklediği düşünülünce belki 2-3 değişiklik yapılabilirdi 11’de.

STRATEJİ HEP AYNI

Terim (Mohamed/Emre değişikliği dışında) aynı 11’le çıkmayı tercih etti Konya karşısına. Rakiplerinin stratejisiyse hemen hemen aynıydı. Aynen Antalya gibi Konya da Galatasaray önüne 42 puanla çıktı... 42 puan demek, ligin geri kalanında bir beraberlik ya da bir galibiyetin kümede kalmak için size yetmesi demek. Sanırım o yüzden de aynen Antalya gibi Konya da, oyunu tamamen kendi birinci bölgesinde kabul etti.

Sadece tamamlanamayan hücumlarda geçiş fırsatı kolladılar. Ki bu fırsatı da çok fazla bulduklarını söyleyemeyiz. Konyaspor, Antalyaspor’la hemen hemen aynı stratejiyi uyguladı ama Galatasaray çok farklıydı hafta sonuna göre... Aynı adamlar sahadaydı ama Antalya maçındaki o güçlü oyun yoktu bu kez. Özellikle ilk 45’te korkunç temposuz ve hareketsizlerdi. Top çoğunlukla Galatasaraylıların ayağındaydı ama topa sahip olan futbolcu dışındaki hemen herkes izleyiciydi bizim gibi!

DERİNDE SAVUNMA

Fatih Terim, ilk devrede sahadaki o hareketsizliği çözmek için kenara üç oyuncu dizdi 46’da. Bu üç değişiklikle ikinci devrede bir miktar hareketlendiler; özellikle Gedson Fernandes’in savunma arkasına denediği toplarla yarım tehlikeler yarattı Galatasaray. Ancak Konya savunmayı öyle derinde kurdu ki, savunmanın arkasına atılan topları anlamlandırmak da çok güçtü dün. Böyle durumlarda Galatasaray’ın ‘imdat çekici’ devreye giriyor bazen. Hani duvarda asılı duran ve ‘tehlike anında camı kırıp alınması istenen o çekiç’ var ya, işte o. Babel yine ikinci devrede oyuna girdi, yine yay üzerinden şutlarla kaleyi yokladı. Yine onun bir şutu neticesinde kazandıran golü buldu ve hayati bir 3 puan kazandı Galatasaray.