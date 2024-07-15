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Uğur Meleke
Uğur Meleke
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İlkel futbola isyan eden adam

#Euro2024#İspanya#İngiltere

Dün İspanyollar Berlin’de geriden pasla çıkma dersi verdiler ve takım oyunuyla iki şahane gol attılar.

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EURO’88 benim televizyondan izlediğim ilk turnuvaydı. David Moyes’un da yerinde takip ettiği ilk şampiyonaymış. O günlerde çulsuz bir üçüncü lig topçusu olan Moyes, otel parası olmadığı için geceleri arabasında uyuyarak takip etmiş turnuvayı. Futbol bilgisine olağanüstü itimat ettiğim İskoç teknik adamla Euro 2012’de Polonya’da tanışmıştım. “İspanya’nın kazanacağını düşünüyorum, çünkü santrforsuz 4-6-0’ları onlara bir avantaj yaratıyor” demişti Varşova’da bana. Moyes, Euro 2024’ü de UEFA teknik çalışma grubunun bir üyesi olarak takip etti. Geçenlerde teknik raporunu okudum; Euro 2024’te geriden topla çıkma anlamında bir ilkelleşme tespit etmiş. Artık birçok takımın prese yanıt veremediğini, baskı gördüklerinde uzun oynadıklarını yazmış raporunda. Ayrıca teknik adamların pragmatik tarzının turnuvada Weghorst, Füllkrug, Embolo gibi fiziksel santrforlara dönüşe neden olduğunu anlatmış.

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RAKiPLERiNi ÇARESiZ BIRAKTILAR

David Moyes prensipte haklı... Ancak belki de tek bir hayalperest teknik adam isyan etti turnuvadaki bu tutucu rüzgara. Onun da adı Luis De La Fuente’ydi. Dün İspanyollar Berlin’de hem geriden pasla çıkma dersi verdiler, hem önde baskıyla İngilizler’i çaresiz bıraktılar ve takım oyunuyla iki şahane gol attılar, Sadece 46 ile 55 arası hücum presle dört net pozisyon yarattı De La Fuente’nin talebeleri.

EN iYi FUTBOLU OYNADILAR

İspanya Milli Takımı’nın başına geçtiğinde “bu yolculuğu sadece iyi futbolcularla değil, iyi insanlarla yapacağını” söylemişti deneyimli hoca. Ancak şüphesiz ki iyi futbolcuyu da, iyi futbolu da çok seviyor. Almanya’da açık ara en iyi futbolu oynadılar. 7 maçın 7’sinde de galibiyeti hak ettiler. Yedisini de kazandılar. Turnuvanın şampiyonu İspanya olunca, süperstarının da İspanyol olması doğal. Rodri, Carvajal, Fabian, Cucurella müthiş birer turnuva geçirdiler.

TURNUVANIN YILDIZI OLMO

Yamal ve Nico’nun patlaması, futbolda onların çağının başladığının işareti. Ancak benim için turnuvanın yıldızı burun farkıyla Olmo. Almanya önünde 8’de Pedri sakatlandığında onun yerine ofansif bir tercih yapıp Olmo’yu sokan De La Fuente, o dakikada kazandı bence şampiyonluğu.

#Euro2024#İspanya#İngiltere
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