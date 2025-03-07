İlk yedi korneri neden Szymanski kullandı?

Haberin Devamı

Ligde Celtic’in 16 puan gerisindeler. Dün Kadıköy’e içeride üst üste 3 müsabaka kaybetmenin üzüntüsüyle geldiler, üstelik bunlardan biri bir ikinci küme takımınaydı. Kulüp, Amerikalılar’a satılmanın eşiğinde. Kulübedeki Barry Ferguson’ın son teknik adamlık deneyimi üçüncü kümede mücadele eden Alloa Athletic’te.

Ancak tüm bu olumsuz tablo belli ki soyunma odasında bir pozitif enerjiye dönüşmüş, ellerinde kalan tek hedefin Avrupa olması futbolcuları birleştirmiş. Takıma pozitif enerji yüklemiş gibi gözüken Ferguson, dün taktiksel olarak da enteresan bir tercih yaptı: Rangers, üç yıl sonra ilk kez bir maça üçlü savunmayla başladı. Bu formasyon ve pragmatik anlayış da meyvelerini defalarca verdi dün. Kalabalık bir savunma anlayışıyla geride yürekli durdular. Fenerbahçe’nin tamamlayamadığı hücumlarda da Diomande, Dessers ve Cerny ile hızlı çıktılar. Bu sayede üç gol attılar, Dessers’ın iki sayısı da VAR’a takıldı.

Haberin Devamı

Dün Rangers orta sahayı yürüyerek geçerek sürekli fırsat yakalarken, Mourinho’nun değişiklikleri de ekmeklerine yağ süren nitelikteydi. Önce 46’da Yusuf/ Talisca değişikliğiyle ön tarafa bir general daha ekledi. Ardından 53’te Szymanski’yi de oyundan alarak orta sahayı adeta meleklere bıraktı! Evet Szymanski de iyi oynamıyordu ama onun yerine giren Maximin olunca takım 5-0-5’e döndü pratikte.

Dün Rangers’ın Fenerbahçe’yi kontralarla çok kolay geçmesinin iki temel sebebi var:

1) Mourinho sezonun en formsuz gününü geçirdi. Merkez zaten Szymanski-Amrabat oynuyorken dahi çok geçirgendi. Ben oraya takviye yapacağını düşünürken tam aksine her değişiklikte daha da boşalttı merkezi. Ve Rangers’in kontralarına davetiye çıkardı.

2) Fenerbahçe golü köşe atışı sonrası seken bir toptan buldu ama imkanınız varsa ilk 7 korneri inceleyin lütfen. Sahada hem Tadic, hem Kostic varken yedi köşe atışının tamamını Szymanski’nin kullanmasının birisi bana mantıklı bir açıklamasını yapabilir mi? Yedi kornerin neredeyse tamamını ön direkteki ilk Rangerslı’ya nişanladı Szymanski.