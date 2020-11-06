İlk görev tamam

Önceki gün Başakşehir tarihi bir galibiyet aldı. Dün de Sivas gerekeni yaptı. Gerektiği kadar savaştı, gerektiği kadar gol attı. İlk görevi tamamlamış oldu onlar da.

Sivas’ın iki sezondur ezberlenmiş bir stili var. Bu tarz maçlarda disiplinle onu oynuyorlar. Topu istemiyorlar, fırsatı istiyorlar. Villarreal’e karşı %32, Maccabi önünde %41 topla oynamışlardı.

Dün de Karabağ önünde topu bıraktılar, yüzde 33’le oynadılar sadece. Ama net pozisyonların büyük çoğunluğunu temsilcimiz yarattı yine de.

Taktik tahtasına çizilenler sahaya yansıdı kısacası. Çalımbay’ın talebeleri Karabağ’ın topu geride geveleme tuzağına düşmedi, alan parselasyonunu hiç bozmadı. Kazandığı toplarla da süratli çıkarak istediğini aldı 4 Eylül’den. Sivas’ın 20 gün sonraki rövanşta da disiplini kaybetmeden, Kayode-Gradel’i de daha fazla kullanarak galip gelip puanını 6 yapacağına inancım tam.