İlk görev tamam

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Haber Giriş: 06.11.2020 - 06:28 | Son Güncelleme:

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Türk futbolunda 21’inci yüzyılın kara sezonunu yaşıyorduk. Ta ki 4 Kasım’a kadar... Ben Türk futbolunun Avrupa’da bu sezonu bu çarşamba akşamı açtığını kabul ediyorum.

Önceki gün Başakşehir tarihi bir galibiyet aldı. Dün de Sivas gerekeni yaptı. Gerektiği kadar savaştı, gerektiği kadar gol attı. İlk görevi tamamlamış oldu onlar da.

Sivas’ın iki sezondur ezberlenmiş bir stili var. Bu tarz maçlarda disiplinle onu oynuyorlar. Topu istemiyorlar, fırsatı istiyorlar. Villarreal’e karşı %32, Maccabi önünde %41 topla oynamışlardı.

Dün de Karabağ önünde topu bıraktılar, yüzde 33’le oynadılar sadece. Ama net pozisyonların büyük çoğunluğunu temsilcimiz yarattı yine de.

Taktik tahtasına çizilenler sahaya yansıdı kısacası. Çalımbay’ın talebeleri Karabağ’ın topu geride geveleme tuzağına düşmedi, alan parselasyonunu hiç bozmadı. Kazandığı toplarla da süratli çıkarak istediğini aldı 4 Eylül’den. Sivas’ın 20 gün sonraki rövanşta da disiplini kaybetmeden, Kayode-Gradel’i de daha fazla kullanarak galip gelip puanını 6 yapacağına inancım tam.

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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