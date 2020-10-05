İlk golü yediğinde film kopuyor

Dün ilk devre bittiğinde Galatasaray yüzde 58, Kasımpaşa yüzde 42 oynamıştı topla. Ancak gol beklentisi (xG) verileri 0,98’e 0,09 Kasımpaşa lehineydi. Zaten Galatasaray ilk yarıda hiç net pozisyona girememiş, Kasımpaşa’nın bir golü, bir iptal edileni, üç tane de Fatih’e takıldığı an vardı. İki haftadır üst üste Marcao’ya özel pres uygulanıyor, dün yine çok pas hatası yaptı Brezilyalı.

Gol Galatasaray’ın solundan geldi ama Yusuf ilk devrede rakibinin sağını felç etti. Bu noktada Galatasaray’ın aynı dili konuşan sağ çizgi üçlüsünün altını çizmek gerek: Sağ bek Elabdelloui, sağ iç Belhanda ve sağ açık Feghouli... Özellikle Belhanda-Feghouli, Galatasaray’ın net bir şekilde zayıf karnı.

DEVREDE 4-4-2’YE DÖNDÜ

Fatih Terim devrede üç değişiklik yaptı, 4-4-2’ye döndü. Bu dönüşüm Yusuf rüzgarını dindirdi, sarı kırmızılılar uzunca bir süre rakip yarı alanda göründü ama skoru değiştirebilecek aksiyonlar kısıtlıydı yine. Etebo yine mükemmel bir maç oynamasına rağmen iki takımın merkezindeki en yaratıcı işler Aytaç’tan geldi. Galatasaray’ın özellikle ön tarafı yaşlı. Dün devrede Feghouli (31)-Arda (33) çıkıyor, Babel (34)-Falcao (34) giriyor. Galatasaray geriden gelmesi gereken son iki maçta, Ibrox ve Kasımpaşa’da oyuncu değişiklikleriyle ihtiyaç duyduğu o ekstra enerjiyi yaratamadı kesinlikle. Galatasaray bu sene ilk golü yediği maçlarda çok zorlanacak gibi.

327 SANiYELiK iNCELEME

Dünkü maçın hakemi UEFA Elit kategorideki tek Türk, Cüneyt Çakır’dı. VAR masasındaysa UEFA birinci kategori hakemimiz H.Umut Meler vardı. Yani kâğıt üzerinde bir araya gelebilecek en iyi yönetim kombinasyonu. Ancak dün skorbord 19:13’ü gösterirken Yusuf topu filelere gönderdi, VAR incelemesi yapıldı, 24:40’ta tekrar oyun başladı. Yani yaklaşık beş buçuk dakika sürdü bir VAR incelemesi.

Bu beş buçuk dakikanın ilk 135 saniyesi VAR masasında harcandı. Ofsayta bakıyorlar zannettik. Ofsayt yokmuş. 135 saniye sonra Çakır’ı Jeanvier-Diagne faul şüphesini incelemesi için monitöre davet ettiler. Zaten bence gariplik de burada başlıyor. VAR eğer orta hakemi faul incelemesi için kenara çağırıyorsa, net ve bariz bir ihlal olduğunu düşünüyordur. O faulün kanıtı olan kareyi hakeme izletirsin, konu kapanır öyle değil mi? Değil işte... Türkiye’de böyle yürümüyor işler... Üç buçuk dakika ilgisiz tekrarları izledik hep birlikte. Yahu zaten statü değişmiş, VAR’a orta hakeme tavsiye yetkisi verilmiş. Bu pozisyonu üç buçuk dakika daha hep birlikte izlemenin gerekçesi ne olabilir ki? İki değerli hakemimizi bu 327 saniye boyunca anlayamadım ben.