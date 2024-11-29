İlk 8 için 15 puanın yeteceğini düşünüyorum

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Bu sezon Avrupa Ligi’nde en fazla ekiple temsil edilen iki ülke Hollanda ve Türkiye (3’er). Artık Şampiyonlar Ligi’nden Kupa 2’ye geçiş olmayacağına, yani mevcut 36 takımdan biri ipi göğüsleyeceğine göre bu iki ülke turnuvanın iddialıları denebilir bir bakıma. Hollanda takımlarıyla Türkler gruplarda toplam 4 maç yaptılar, ikisinde berabere kaldık, ikisinde yenildik maalesef.

ALKMAAR’IN SÜPER GENÇLERi

Dün Galatasaray’ı ağırlayan AZ takımı, bir geçiş sürecinin içinde. U19 takımı UEFA Youth League şampiyonu oldu; Barcelona’yı 3-0, Real’i 4-0, Eintracht ve Hajduk’u 5-0 yenerek kazandılar kupayı. Alkmaar yönetimi de o süper gençleri A takıma dahil etti.

Bu arada Reijnders, Kerkez, Pavlidis, Karlsson gibi starlarını da büyük takımlara sattı. Tabii ki teknik direktörlük görevine de, U19’ları Avrupa şampiyonu yapan Martens getirildi.

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METEHAN’A ÇOCUK DiYORUZ AMA...

Biz 22 yaşındaki Metehan’ı çocuk kabilinden değerlendiriyoruz ama dün o oyuna girdiğinde, 2002 ve sonrası doğumlu tam 6 Alkmaarlı vardı sahada! Dün Galatasaray’ın performansı, 3 hafta önce Alkmaar’da ikinci yarıda tükenen Fenerbahçe’ye göre elbette daha iyiydi. Ancak Okan Buruk’un 3-5-2 ısrarı, bence hem savunmadaki dağınıklığın, hem de 100 metrede oynamakta güçlük çeken Yunus-Barış’taki düşüşün nedeni.

F.BAHÇE iÇiN ÖNEMLi GALiBiYET

Son derece eksik bir kadroyla Prag’a giden Fenerbahçe’nin deplasmandan galibiyetle dönmesi önemli. Slavia’nın baskılı oldukları dakikalarda bir kez daha iki yıldız Edin Dzeko ve Dusan Tadic karakter ortaya koydular dün. Avrupa Ligi’nden ilk sekiz için 15-16 puanın yeteceğini düşünüyorum. Galatasaray’a kalan 3 maçta 4, Fenerbahçe’ye de 7 puan yetebilir direkt terfi için.

BEŞiKTAŞ iÇiN ACI VERiCi YENiLGi

Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş’ın Maccabi’ye kaybetmesiyse çok acı verici. Son dönemde sıkça tekrar etmiştim, Van Bronckhorst ne yaptığının farkında değil. Takımın beyni Rafa’nın yeriyle oynaması zaten tuhaftı. Mario’ya yer bulmak için takımının ayarlarını bozdu. Göztepe önünde elinde Bahtiyar olmasına rağmen solda Emirhan-Masuaku’yu başlattı. Beşiktaş’ın ligde duran toptan attığı gol sayısı 1, yediği 6... Felaket geliyorum diyordu maalesef.