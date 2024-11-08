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Uğur Meleke
Uğur Meleke
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İlk 3 saat iyiydik, son 1 saat kötü

#Avrupa Ligi#Galatasaray#Fenerbahçe

Galatasaray birinci dakikadan doksana kadar büyük takım davranışı gösterdi, Fenerbahçe’yi ise değişiklikler geriletti.

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Bu sezon Kupa 1’de yokuz ama Avrupa Ligi’nde en fazla takımla temsil edilen iki ülkeden biriyiz. Avrupa Ligi’nde Hollanda’yla Türkiye’nin üçer, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa’nın ikişer temsilcileri var. O açıdan dün gece temsilcilerimizin İngiliz ve Hollandalı rakiplerine karşı oynadıkları maçlar, ülke futbolu için de kritikti.

Dün akşam önce 20:45’te Seyrantepe’de unutulmaz bir maça şahitlik ettik. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi’nde iç sahada Galatasaray, Bayern ve Manchester’a karşı çok cesur oynamış, futboluyla bizi gururlandırmıştı. Dün o cesur ruh sahadaydı tekrar. Tottenham’a karşı bayıltan bir hücum pres uyguladı Galatasaray. Esas etkileyici olansa bu presin birinci dakikada da, 1-0’da da, 2-1’de de, ikinci yarıya 3-1 galip başlandığında da devam etmesi. Dün birinci dakikadan doksana kadar sahada büyük takım davranışı gösteren tek bir ekip vardı. O da Galatasaray’dı.

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ORKESTRA ŞEFi MERTENS

Galatasaray'ın şahane bir takım performansı ortaya koyduğu akşamda bir özel parantezi Mertens hak ediyor. Belçikalı Benjamin Button dün iki gol attırdı ama arkadaşları daha becerikli olsa asist rekoru kırabilirdi. 32 ve 39’da iki gol attırdı, 46’da Icardi, 49’da Yunus, 52’de Osimhen, 63’te de Barış’a iyi servisler yaptı Mertens. Dün Galatasaray’ın orkestra şefi gibiydi yaşsız Belçikalı.

F.BAHÇE iLK YARIDA iYiYDi

Gece 23’teyse Kopenhag ve Alkmaar’daydı gözlerimiz bu sefer. Enschede deplasmanında pragmatik oyun tercih ettiği için Mourinho’yu eleştirmiştim ama dün Alkmaar’da ilk yarıda daha proaktif bir Fenerbahçe vardı sahada. İlk 45’te üç net pozisyonu değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, iyi bir görüntü verdiler aslında o bölümde. Ancak ikinci yarıda Mourinho’nun (ya da yardımcısı Toti’nin) yaptığı her değişiklik Fenerbahçe’yi geriletti: Önce 57’de Szymanski sol açığa geçti. Sonra Amrabat stopere, Mert Hakan orta sahaya. 80’de Szymanski sol beke, Cenk öne derken, karmakarışık oldu Fenerbahçe. Bir maç içinde temel ayarlarla bu kadar oynanmasına ben anlam veremedim doğrusu. Dün 20:45’ten 23:45’e kadar 3 saat keyfimiz yerindeydi ama son bir saat kötü oldu maalesef.

#Avrupa Ligi#Galatasaray#Fenerbahçe
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