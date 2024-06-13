İlk 11'e düş sokağı çocukları lazım

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1- A MİLLİ TAKIM'DA BİR İSKELET OLUŞTURMALIYIZ

Montella yönetiminde 8 müsabaka oynadık, bunların ilk dördünde İtalyan Hoca’nın planları daha netti. Hırvatistan, Letonya, Almanya ve Galler maçlarında kafasındaki fikirlerle uygulamaları daha fazla uyuşan, sahada ne yapmaya çalıştığını daha iyi anladığımız bir Montella izledik. Ve çok da umutlandık elbette.

Ancak 2024 Mart ve Haziran’daki 4 hazırlık müsabakasında daha flu, daha gri bir tablo çıktı önümüze. Özellikle son 1 hafta içinde oynadığımız İtalya ve Polonya maçlarının net bir Euro 2024 provası olmasını bekliyorduk. Polonya’nın üç gün önce bize karşı sahaya çıkardığı 11, Mart’ta Galler ve Estonya’yı geçen 11’in bire bir aynısıydı. Bizim de en azından Polonya gibi Haziran’a bir iskelet oluşturmuş olarak girmemizi bekliyordum. Umarım Gürcistan maçında daha organize, daha kolektif bir 11’imiz olur sahada.

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2- KENDİ SEVİYEMİZDE RAKİPLERE KARŞI KAZANABİLMELİYİZ

Montella yönetiminde en iyi üç maçımız, favori olmadığımız, topu rakibe bıraktığımız müsabakalar: 1-0’lık Hırvatistan, 3-2’lik Almanya ve 0-0’lık İtalya karşılaşmalarında hep iyi sinyaller verdik.

Ancak bizim seviyemize daha yakın olduğunu düşündüğümüz Macaristan, Avusturya ve Polonya’ya yenildik. Bu takımlara karşı zaman zaman topa sahip olduk, bölüm bölüm oyuna hükmettik ama skor üstünlüğü kuramadık. Montella’nın büyüklere karşı uyguladığı o başarılı geçiş setleri, kendi seviyemizdeki rakiplere karşı aynı biçimde işlemedi.

İtalyan Hoca’nın sadece geçişte değil, sette de iş yapan bir milli takım yaratması lazım. Zira turnuvadaki ilk rakibimiz Gürcistan’a karşı geçiş kovalayamayız. Top daha ziyade bizde olacak muhtemelen.

3- GOL DÜŞÜ KURAN, KALEYİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR OYNAMALI

Vincenzo Montella’nın Türkiye’si üçüncü bölgeye kadar çoğunlukla iyi işler yapıyor ama ön tarafta gol konusunda ciddi biçimde sıkıntılıyız. Montella yönetiminde son 500 dakikada penaltılar dışında yalnızca 1 golümüz var (Barış Alper Yılmaz’ın golü).

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Gürcistan maçına çıkan 11’imizde gol düşü kuran oyuncular olmalı. Gece yastığa başını koyduğunda gol attığının hayalini kuran, üçüncü bölgede kaleyi düşünen adamlar. Arda Güler zaten bunların en başın da geliyor.

Polonya maçının son bölümünde Arda Güler’in yanı sıra Barış Alper Yılmaz ve Kenan Yıldız da rakip kale önünde etkinliğimizi artıran isimlerdi.