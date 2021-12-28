İlhan Palut’un yolu farklı

Süper Lig’in ilk yarısında Hatay, Adana Demir ya da Alanya’nın da sporseverlerin zihninde iz bıraktıkları dönemler oldu. Ama Konyaspor bambaşka. İlhan Palut’un Anadolu’nun diğer etkileyici performanslarından tümüyle ayrılan başka bir metodu var. Farklı bir yolla zorluyor zirveyi.

BÜYÜK TAKIM ZiHNiYETi

Konyaspor, fırsat futbolu oynamıyor. Topu istiyor. Küçüklerle de, büyüklerle de oynasa top onlarda, fırsat bende olsun zihniyetinde değil. Bu sezon İstanbul’da Galatasaray’ı çok çok zor durumlara düşürmüşler, sadece topu çerçeveden dürtememişlerdi. Lider Trabzon’un belki de en şanslı puanıydı Konya’dan aldığı. Fenerbahçe maçını domine ederek galip bitirdiler. Dün Beşiktaş’a karşı da mantaliteleri aynıydı. Topu istiyorlar. Kendi oyunlarını oynamak istiyorlar. Net bir büyük takım davranışı bu. Dün bekleri Skubic-Guilherme ile denediler. Mpoku ile, Cikalleshi ile denediler. Sezonun yıldızlarından Serdar Gürler sahada yoktu ama son bölümdeki değişikliklerle aldılar iyi niyetlerinin ödülünü. Beşiktaş’ın da Sergen Yalçın göreve başladığı andan itibaren oyunu topa bağımlı. Beşiktaş’ın topsuz başarılı olduğu ben tek bir maç hatırlamıyorum. Beşiktaş, kötü oynayıp, topu paylaşıp, fırsat kollayıp kazanabilecek bir takım değil. Dün top Beşiktaş’tayken Beşiktaş, Konya’dayken Konya buldu pozisyon. Ancak Beşiktaş’ın verimliliğini artıramaması ve üçüncü bölgedeki oyununu gole tahvil edememesinde bence çok spesifik bazı nedenler söz konusu:

ATAK SÜREKLiLiĞi YOK

1- Batshuayi başta, bazen de Larin topun kıymetini bilmiyorlar. Bazen çok basit top kayıpları yapıyorlar ve Beşiktaş atak sürekliliği sağlayamıyor bu nedenle.

2- Dünün bir başka atak kesicisi de Oğuzhan’dı. Karaveli geldiğinden beri vites artırmıştı ama dün 3-4 tane hücum öldüren kritik top kaybı var.

3- Rosier’nin yokluğunun çok derinden hissedildiği bir gündü dün. Sol ayaklı sağ bek Umut’un o garip maskeyle sağını-solunu rahat görebildiğine bile emin değilim ben. O yüzden Beşiktaş’ın beklerinden sadece biri vardı dün hücumda.

ALAN SAVUNMASI SÜRÜYOR

Karaveli, görevi devraldığından beri takıma radikal dokunuşlar yaptı. Bir tanesi, Pjanic’in altı numaraya geçişi. Josef’in yeni rolünün sağ iç olması. Rıdvan ve Montero’ya sürekli, Güven ve Serdar’a da sıkça dakika verilmesi gibi. Ancak Beşiktaş kornerleri hâlâ Sergen Hoca dönemindeki gibi alan savunmasıyla karşılıyor ve bence çok şaşkın görünüyorlar. Karaveli’nin oraya da dokunacağını düşünüyorum ben.

MASKEYLE FUTBOL OYNANMAMALI

Dün Umut Meraş 5’inci dakikada basit bir top kaybı yaptı. Üç dakika sonra bu kez bomboş, baskı altında değilken bir top kaybı daha. Siz bu kayıpları sol ayaklı Umut’un sağ bek oynamasına bağlayabilirsiniz. Ki elbette bunun da payı vardır dün Umut’un yaşadığı zorluklarda. Ancak ben başka bir detaya odaklanmak istiyorum bugün. Maskeyle futbola...

DE BRUYNE’Yi HATIRLAYIN

Bu özel maskeler takribi 30 yıldır hayatımızın içindeler. Dünyanın her liginde, her büyük turnuvada karşımıza çıkabiliyorlar. En sıcak ve meşhur örneği olarak Rüdiger’i anımsayacaksınız. 2021’deki büyük turnuvaları maskeyle oynadı Alman stoper.

Ancak maskeli Rüdiger’i hatırlıyorsanız, onun maskesine çarparak sakatlanan De Bruyne’yi de anımsayacaksınız. Belçikalı virtüöz Şampiyonlar Ligi finalinin ilk dakikalarında sadece topa odaklanmıştı, karşısında Rüdiger’i görmedi ve çarpıştı iki oyuncu. O sert maske, De Bruyne’nin elmacık kemiğini kırdı.

Sırf Rüdiger’i futbola erken döndürmek için kullanılan aparat De Bruyne’yi izlemekten mahrum etti bizi. Hatta De Bruyne bu sakatlık sebebiyle Euro 2020’de de tam randımanla oynayamadı.

KOLYEYE iZiN YOK AMA!..

Ben doğrusu bu konuda FIFA ve IFAB’ın uygulamalarına anlam veremiyorum. Futbolcuların kolye takmasına dahi izin verilmiyor sahada. Ama 1 futbolcuyu korumak için kalan 21 kişiyi tehlikeye atan o sert maskeye izin veriyorsunuz her nasıl oluyorsa! Bir akıl tutulması bu. Bence çok yakında FIFA da anlayacak zaten hatasını.

O sert maskelerle futbol oynanmamalı. Maskeyi takandan tam verim alamadığınız gibi kalan 21 kişinin sağlığını da tehdit ediyorsunuz anlamsızca. Ekstrem durumlar dışında maske kullanımı bence yasaklanmalı.