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Haber Giriş: 24.01.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

İki sanatçının ortak sergisi

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
İki sanatçının ortak sergisi
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Nwakaeme ve Ekuban ortaklığı yetti.

Dün ilk yarım saatte Trabzon’un kapalı savunmaları açma konusundaki sıkıntılarını hissettik ancak 35’te Ekuban’ın olağanüstü pasıyla kırdılar direnci. Sahada bütünsel olarak mükemmel bir futbol yoktu ama iki sanatçı, Ekuban ve Nwakaeme’nin ortaklığı yetti maçın fişini çekmeye. Yeni transfer Berat çok sayıda sahipsiz top kazandı, fakat kazandıklarını öne kullanmada biraz şanssızdı. Ömür’ün yokluğunda onun rolünde oynayan Flavio da yeteneği kısıtlı bir futbolcu. Trabzonspor’un ocak ayı içinde o bölgeye bir takviye yapması şart gibi. G.Birliği’nde ön taraftaki eksikler döndü, lâkin oyun kalitesinde büyük bir gelişme yok. İlhan Abi’yi kaybedişimizin 4’üncü yıldönümünde böyle vasat bir kadro nasıl kuruldu, kasasında 20 milyon Euro olan kulüp bugün nasıl 40-50 milyon TL borçlu hale geldi, bir Gençlerbirliği sevdalısı olarak daha detaylı yazacağım bir gün. Ancak tek bir menajerlik şirketinin şu anda Gençlerbirliği’nde 8, Hacettepe’de 7 futbolcusunun olması hikâyenin trajik bir özeti sanırım.

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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