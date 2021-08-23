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Haber Giriş: 23.08.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

İki kanat bir de santrfor gerek

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
İki kanat bir de santrfor gerek

Fenerbahçe’nin hücum bölgesinde yeterince derinliği yok...

Futbolun en temel meselelerinden biri alan parselasyonu. Bir futbol sahasının yüzölçümü yaklaşık 7 dönüm. Bu 7 dönümün 5 dönümünü müsabakanın her anındaki aktif alan olarak kabul edelim. Bu 5 bin metrekarenin her takımdaki (kaleci hariç) 10 oyuncu tarafından savunmada ve hücumda 500’er metrekare olarak bölüşebilmesi gerek... 4-2-3-1 ya da 4-3-3’e gerek futbolcular, gerek teknik adamlar daha alışık oldukları için alan paylaşımı daha kolay. Ancak 3-4-2-1 karmaşık bir diziliş. Ve Fenerbahçe sezonun üçüncü resmi maçını kazansa da hâlâ ciddi alan paylaşımı sorunları yaşıyor. Çok geniş alanda oynuyorlar. Sahayı doğru bölüşüyor hissi vermiyorlar. Mesafeler hep uzak.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçına Kim Min-Jae damgası
Fenerbahçe - Antalyaspor maçına Kim Min-Jae damgası

NAZIM VE FERDi’YE EKSTRA YÜK

F.Bahçe’de bu sezon özellikle iki kanat bekine, yani dün başlayan 11 itibariyle Nazım-Ferdi’ye ekstra yük biniyor. Adana’da dörtlü orta sahanın kanatlarında Samuel-Ferdi başlamış, Nazım-Novak bitirmişti. Dün Nazım-Ferdi başladı, Nazım-Szalai devam etti, Nazım-Arda bitirdi. Ama Pereira kanat beki olarak hangi ikiliyi kullanırsa kullansın ben kuş sürüsü halinde muntazam hareket edebilen, enine ve boyuna yakın oynayabilen bir takım göremedim. Fenerbahçe çok geniş alanda oynuyor. Ve eğer bu sezonu bu dizilişle, 3-4-2-1’le oynamaya kararlılarsa bence iki kanat beki transferi yapmalılar. Tabii bir de santrfor...

Fenerbahçe 2 - 0 Antalyaspor (Maç özeti)
Fenerbahçe 2 - 0 Antalyaspor (Maç özeti)

SAMATTA FAYDASIZ DURSUN TALiHSiZ

Fenerbahçe’nin üçlü savunmada alternatifi çok. Kim, Szalai, Serdar, Tisserand, Novak, Caulker kullanılacaktır o bölgede. Savunma önündeki ve santrfor arkasındaki ikililerde, yani merkezdeki 4 pozisyonda da bence yeterince derinlik var: Gustavo, Zajc, Sosa, Mert, İrfan, Mesut, Pelkas, Muhammed ve Ferdi’den doğru dörtlüler bulunabilir. Bu arada Ferdi’nin yetenekleri bence sol kanat bekine değil, santrfor arkasındaki ikiliye daha uygun. Ancak Fenerbahçe’nin orta dörtlünün iki kanadıyla, santrfor bölgesinde yeterince derinliği yok. Bu düşük özgüvenle Samatta faydasız. Serdar Dursun’un talihsiz sakatlığı göz önüne alınırsa, Valencia dışında bir üst düzey santrfora daha ihtiyacı ortada Fenerbahçe’nin.

İki kanat bir de santrfor gerek

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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