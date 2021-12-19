Ä°ki farklÄ± felsefenin derbisi

FenerbahÃ§eâ€™nin Portekizli teknik adamÄ± Pereiraâ€™nÄ±n Ä°stanbulâ€™a adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± andan itibaren kafasÄ±nda net bir oyun planÄ± vardÄ±. Stratejisi belliydi. Transfer planlamasÄ±nÄ± da belli ki ona gÃ¶re yaptÄ±: YÃ¼z metrede oynayamayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼lâ€™Ã¼ istemedi, Samuelâ€™den kanat bek yarattÄ±. ÃœÃ§ stoperle oynayacaÄŸÄ± iÃ§in Kimâ€™i transfer etti. Merkezden geÃ§iÅŸ fÄ±rsatÄ± vermek istemediÄŸi iÃ§in Crespoâ€™yu getirdi.

FENERBAHÃ‡E LÄ°GÄ°MÄ°ZÄ°N FAUL LÄ°DERÄ°Â

FenerbahÃ§e 16 haftanÄ±n sonunda fiziksel bir takÄ±ma dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼, sarÄ± lacivertliler gÃ¼n itibariyle ligin en fazla faul yapan ekibi. Sezonun baÅŸÄ±ndaki Eintracht Frankfurt, sonrasÄ±nda Hatay, son dÃ¶nemde de Rizespor maÃ§larÄ±nda olduÄŸu gibi bol geÃ§iÅŸli maÃ§larda FenerbahÃ§e parlÄ±yor. Rakibinin tamamlayamadÄ±ÄŸÄ± hÃ¼cumlarda hÄ±zlÄ± Ã§Ä±kÄ±yor, orta sahalar kaybolduÄŸunda Pereiraâ€™nÄ±n dakikalarÄ± baÅŸlÄ±yor. Ancak Alanya, Konya ya da GÃ¶ztepe maÃ§larÄ±nda olduÄŸu gibi sete yerleÅŸerek savunan takÄ±mlara karÅŸÄ± Ã§aresiz kalÄ±yor. Asla taktiÄŸini esnetmeyi ya da sahadaki hÃ¼cumcu sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor. O yÃ¼zden Pereiraâ€™nÄ±n SÃ¼per Ligâ€™de bir maÃ§ kazanmasÄ± iÃ§in rakibinin topa sahip olmak istemesi, stoperleriyle Ã¶ne Ã§Ä±kmasÄ±, orta sahayÄ± dÃ¶nem dÃ¶nem boÅŸaltmasÄ± gerek.

BEÅžÄ°KTAÅž, PEREÄ°RAâ€™NIN HAYALÄ°NDEKÄ° GÄ°BÄ°!

EsasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ da Pereiraâ€™nÄ±n hayalini kurduÄŸu riskleri alan bir takÄ±m. Stoperleriyle oyun kurmayÄ± seviyorlar, son Kayseri maÃ§Ä±nda Serdarâ€™Ä±n ataklarÄ± ne kadar Ã¶nde kurguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemledik. Sete yerleÅŸmeyi seviyorlar, pas serileri yaparak boÅŸluk aramaya alÄ±ÅŸÄ±klar. BeÅŸiktaÅŸ bu sezon SÃ¼per Ligâ€™in topla en fazla oynayan ve en fazla ÅŸut Ã§eken takÄ±mÄ±.

Siyah beyazlÄ±lar oyununu tutturduÄŸunda, rakip yarÄ± alana yerleÅŸtiÄŸinde, atak sÃ¼rekliliÄŸi saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nda keyif alan ve keyif veren bir takÄ±m. Ancak bu oyun ezberi zaman zaman baÅŸlarÄ±na iÅŸ de aÃ§abiliyor. EÄŸer karÅŸÄ±larÄ±nda BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n tamamlayamadÄ±ÄŸÄ± hÃ¼cumlarda ofans planÄ±na Ã§abuk geÃ§ebilen bir takÄ±m varsa bedel Ã¶deyebiliyor siyah beyazlÄ±lar. Muhtemelen Ã–nder karaveliâ€™nin de bu maÃ§taki bir numaralÄ± meselesi bu olacak: Kaybedilen toplarda Ã§abuk reaksiyon vermeye Ã§alÄ±ÅŸacak BeÅŸiktaÅŸ.

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FENERBAHÃ‡E 116 KM KOÅžUYOR

Bu sezon maÃ§ baÅŸÄ± kat edilen mesafe istatistiÄŸinde FenerbahÃ§e ve Galatasarayâ€™da belirgin bir yÃ¼kseliÅŸ oldu. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lardaki yÃ¼kseliÅŸi sanÄ±rÄ±m takÄ±mdaki genÃ§ oyuncu sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸÄ±na baÄŸlayabiliriz. FenerbahÃ§eâ€™deyse bir Pereira etkisinden sÃ¶z edilebilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kurguladÄ±ÄŸÄ± oyun, fiziksel olarak Ã§ok talepkÃ¢r. FenerbahÃ§e bu sezon maÃ§ baÅŸÄ±na 115,7 km ortalama mesafe kat ederek, bu kategoride BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n 4 kilometre Ã¶nÃ¼nde.

KARTAL, KAYSERi MAÃ‡INDA FAKLIYDI

Ancak enteresandÄ±r, sezon boyu fiziksel verilerde geride kalan BeÅŸiktaÅŸ da, Kayseri Ã¶nÃ¼nde farklÄ± bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§izdi. Bence Sergen YalÃ§Ä±n dÃ¶neminin sonuna gelinmesinde kritik kilometretaÅŸlarÄ±ndan biri, KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nÄ±n son Ã§eyreÄŸinde Ghezzalâ€™in Ã§Ä±kÄ±p Mehmet Topalâ€™Ä±n girmesi oldu. karaveli ise Kayseri Ã¶nÃ¼nde son bÃ¶lÃ¼mdeki GÃ¼ven ve OÄŸuzhan hamlelerinden olumlu sonuÃ§ aldÄ±. AyrÄ±ca BeÅŸiktaÅŸ o maÃ§ta Kayseriâ€™den yaklaÅŸÄ±k 5 km fazla koÅŸtu. Siyah beyazlÄ±larÄ±n 116,2 km istatistiÄŸine karÅŸÄ±lÄ±k Kayseri 111,5â€™ta kaldÄ±.

BEÅžÄ°KTAÅž SET HÃœCUMUNDA ETKÄ°LÄ°

BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n Sergen YalÃ§Ä±nâ€™la Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sezonuna giren, tanÄ±mÄ± net bir oyunu var. Hatta filmi daha geriye sarÄ±p, bu oyunun temelleri Slaven Bilic dÃ¶neminde atÄ±ldÄ±, ÅŸenol GÃ¼neÅŸ dÃ¶neminde de kat Ã§Ä±kÄ±ldÄ± diyebilirsiniz pekala. Stoperleriyle Ã¶ne Ã§Ä±kmayÄ± seviyorlar. Rakip yarÄ± sahada maksimum pas yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Sete yerleÅŸip Ã¶rerek hÃ¼cum ediyorlar. Ki bu sezon maÃ§ baÅŸÄ±na ortalama 12â€™ye yakÄ±n â€˜on pas Ã¼st pas serisiâ€™ yakalamÄ±ÅŸlar.

Bu sayÄ± FenerbahÃ§eâ€™de 8,69 olarak gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ. FenerbahÃ§e ise Vitor Pereiraâ€™nÄ±n direkt hÃ¼cum mantalitesiyle paralel olarak o kategoride BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n Ã¶nÃ¼nde.

UZAKTAN GOL BEKLENEBÄ°LÄ°R

FenerbahÃ§e 8 ceza alanÄ± dÄ±ÅŸÄ± golÃ¼yle SÃ¼per Ligâ€™in lideri. BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n ise 6 golÃ¼ var. Bu maÃ§ta Valencia, Crespo, OÄŸuzhan, Can gibi oyunculardan bu tarz goller izleyebiliriz.

Ä°ki takÄ±mÄ±n da duran top performanslarÄ± zayÄ±f. Ne Pereira ne de gÃ¶revde kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re boyunca Sergen YalÃ§Ä±n, kornerlerde-frikiklerde ofansif olarak yaratÄ±cÄ± bir ÅŸeyler sergiletemediler takÄ±mlarÄ±na. Zaten 16 hafta sonunda iki takÄ±mÄ±n duran toplardan (penaltÄ±lar dahil) Ã¼Ã§er golleri olmasÄ± da bunun kanÄ±tÄ±. AyrÄ±ca her iki takÄ±mÄ±n Ã¶zellikle Avrupa maceralarÄ±nda duran top zafiyetleri de su yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n Sporting ve Dortmundâ€™dan, FenerbahÃ§eâ€™nin Antwerp ve Alanyaâ€™dan yediÄŸi gollerde sorun benzerdi: AlanÄ± savunuyorlar. Bir oyuncu alan dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±p dengeyi bozuyor ve Ã§ok rahat kÄ±rÄ±lÄ±yor her iki takÄ±mÄ±n da savunmasÄ±.

VALENCÄ°A, CRESPO, OÄžUZHAN VE CAN

Bu sezon iki takÄ±mÄ±n da iyi olduÄŸu departmansa, ceza alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan denedikleri ÅŸutlar. FenerbahÃ§e 8 ceza alanÄ± dÄ±ÅŸÄ± golÃ¼yle bu alanda lig lideri. BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n da hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r 6 golÃ¼ var. Bu maÃ§ta Valencia, crespo, OÄŸuzhan, can gibi isimlerin de sahada olmasÄ± beklendiÄŸine gÃ¶re uzaktan gol izleyebileceÄŸimiz bir mÃ¼sabaka bu.

SON 15 DAKiKA KRiTiK

SÃ¼per Lig in genel karakteristiÄŸiyle paralel olarak yine son 15 dakikalarÄ±n kritik olduÄŸu bir maÃ§ beklenebilir bugÃ¼n. Ligimiz fiziksel veriler anlamÄ±nda yerlerde. Ä°lk devre ve ikinci devrenin sonlarÄ±nda takÄ±mlarÄ±mÄ±z genelde fiziksel ve taktiksel olarak dÃ¼ÅŸÃ¼yorlar. Bu da Ã¶zellikle 75â€™ten sonra gol sayÄ±larÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor. BugÃ¼n sahaya Ã§Ä±kan her iki takÄ±mÄ±n da hem en Ã§ok attÄ±klarÄ±, hem de en Ã§ok yedikleri periyodun son Ã§eyrekler olmasÄ± da ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil.