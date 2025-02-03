İki ayrı maç oynandı Kadıköy'de

Haberin Devamı

Ancak sürpriz, stoper seçimlerindeydi: Villa ile en son 30 gün önce sahaya çıkmış Carlos ve yine iki aydır oynamayan Skriniar bir arada 11’de. Üstelik savunma

üçlüsünü de Levent tamamlıyor. Mourinho acaba neden maça savunmada üç benzemezle başlama riski almıştı? Akla birkaç açıklama geliyor elbette:

1 - Danimarka deplasmanından sadece 66 saat sonra çıkıldı bu maça. Belli ki çok yorgun vardı takımda.

2 - Sekiz gün içinde oynanan Göztepe, Midytjylland ve Rize maçlarında mümkün olduğunca maksimum sayıda oyuncu kullanmak istedi.

3 - Anderlecht maçına sadece 10 gün var ve yeni oyuncularını bir an önce adapte etmek istiyor. Rize müsabakasında bu riski alabileceğini düşündü. Ancak Mourinho’nun maç öncesi planının çok da işe yaradığını söyleyemeyiz. İlk yarım saatte çok akılcı ve organize oynayan bir Rizespor vardı sahada. Özellikle Fenerbahçe’nin sağından (sağ kanat bek Oğuz ve sağ stoper Skriniar uyumsuzluğundan) sonuç aldılar. Ve kısa sürede 2-0’a getirdiler skoru.

Haberin Devamı

iLK KIRMIZI KART SONRASI BAŞKA BiR MAÇ

TABii ki ilk devrenin sonunda gelen penaltı ve kırmızı kart sonrası başka bir müsabaka başladı Kadıköy’de. Maça defansif olarak sıkıntılı başlayan Skriniar, çok kısa sürede hücumda etkili oldu. İlk yarıda bir gol attı, ofsayt sebebiyle iptal oldu. Bir de penaltı kazandırdı ardından takımına. İkinci devrenin başlamasıyla beraber Rizespor haliyle 4+4 biçiminde kendi birinci bölgesine yığıldı. Fenerbahçe’de ikinci yarının başında sahada zaten Dzeko, Nesyri, Tadic, Szymanski varlardı. Dakikalar geçtikçe Talisca, İrfan ve Cenk de eklendi sahadaki hücumcuların arasına. Fenerbahçe önce 10, sonra 9 kişi oynayan Rize’yi ikinci yarıda haliyle ceza alanı içine hapsetti. Tadic’in girişiyle özellikle sağ kanat hareketlendi, çok fazla kenar ortası yapıldı ve dört topu da direkten dönen Fenerbahçe, zor da olsa tabelayı 3-2’ye getirdi son bölümde.