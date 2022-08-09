İdmanların %30’unu duran toplara ayıran takım

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Cuma gecesi Trabzon önüne klasik bir 1.lig kadrosuyla çıkan İstanbulspor’u Norwich City’ye benzetmiştim. Sarı siyahlılar birkaç takviye yapmazsa alt lig seviyesindeki bu kadronun Süper Lig ayarında mücadeleye yetmeyebileceğinden endişe ediyorum çünkü. Dün Kadıköy’de sahaya çıkan Ümraniye’yi de cumartesi günü Liverpool’a karşı Liverpoolluk taslayan Fulham’a benzeteceğim izninizle...

Ümraniye, Geraldo-Lenjani gibi iyi takviyelerle güçlenmiş; müsabakaya misafir gibi değil ev sahibi gibi başladılar adeta. İlk yarıda Fenerbahçe’yle hemen hemen eşit sayıda pas yaptılar, şut istatistiği 8-7, kornerler 3-4, rakip ceza alanında topla buluşma sayısı 8-11’di devrenin sonunda. Tabela dışında hemen her şey istediği gibiydi Recep Uçar’ın ilk devrede.

BOĞAZiÇi’Li AKILLI TEKNiK ADAM

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Aslında ikinci devreye daha tempolu başlayan ve özellikle Ferdi’nin kanadından pozisyonlar yaratan taraf Fenerbahçe’ydi. Ancak Ümraniye’nin aynı maçta ikinci kez korner organizasyonuyla skor yapmasıyla momentum değişti. Hem Glumac, hem de Gheorghe’nin gollerindeki akıllı korner organizasyonları bana Ralf Rangnick’in o güzel tespitini hatırlattı:

“Futbolda artık gollerin yüzde 30’u duran toplardan geliyor. Öyleyse her takımın idmanların yüzde 30’unu da duran toplara ayırması gerekmez mi?”

Belli ki Süper Lig’in Boğaziçi’li akıllı teknik adamı Recep Uçar, bu gerçeğin ziyadesiyle farkında.

JESUS GEREKENi YAPMADI

Fenerbahçe’nin dün Kadıköy’deki iki puan kaybını ise 3 maddeyle açıklamaya çalışacağım:

1- Fenerbahçe’nin ağustos takviminin yoğunluğunun ve rotasyon gerekliliğinin farkındayım. Ancak yeniler Luan Peres ve Gustavo Henrique’nin bu maçta bir arada başlamaları savunma ritmini bozdu.

2- Set oyununda Bruma fonksiyonsuzlaşıyor. 63’te giren Bruma asla top tutan, sahaya akıl koyan bir alternatif futbolcu değil.

3- Fenerbahçe sürekli acelesi varmışçasına, hep bitime beş dakika kalmış ve acil gole ihtiyaç duyuyormuşçasına oynuyor. Dün 46-66 arası 2-1 önde olan takımına Jorge Jesus’un kontrollü olarak vites küçültecek, riski azaltacak müdahaleleri yapmadığını söyleyebiliriz.