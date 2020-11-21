Hükmen yenilgi son çare değil, 2 önerim var!

2020-21 sezonu hem pandemi nedeniyle geç başlayıp, hem de sonunda Avrupa Şampiyonası yapılacağından erken biteceği için futbol tarihinin belki de en sıkışık takvimi olunca, çok güzel bir isim koymuşlar bu yıla: İngiliz sezonu... Üstelik bu sezona bu ismi koyan Almanlar’ın ligi yalnızca 34 hafta. Diğer büyük ligler gibi 38 yada bizim gibi 42 hafta değil yani!

İNGİLİZ SEZONUNU ÖNGÖREMEMEK!

Ancak bizim TFF, 2020-21’in bir “İngiliz sezonu” olacağını en baştan öngörememiş olmalı ki(!), ligi belki de en olmayacak sezonda 21 takıma çıkarma kararı aldı. Bu da daha Kasım ayında bir kaosun içine itti ülke futbolunu. Süper Lig’de halen 45 futbolcu Covid-19 ile savaşıyor, ertelenen maçlar var, önümüzde halen uzun da bir kış olduğu için daha kötü bir senaryo bizi bekliyor belki de. Bu senaryoya karşı TFF’nin öngördüğü çözüm de, aynen sezon başında olduğu gibi hastalık yokmuşçasına alınan bir karar: “Eğer bir takım 14 oyuncuyu sahaya çıkaramıyorsa, hükmen mağlubiyetten başka çaremiz yok. Zira takvimde erteleme maçı oynatacak yerimiz yok.”

ERTELEME MAÇI İÇİN TAKVİMDE YER VAR

Öncelikle “Takvimde erteleme maçı oynatacak yer yok” argümanının doğru olmadığını söylemem gerek. Zira Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi eleme turları haftalarını pekâlâ erteleme maçları için değerlendirebiliriz. Başakşehir ve Sivasspor’un gruplarından terfi etmeleri halinde elbette onların durumu farklı..

4 ÇARŞAMBA BOŞ

Ancak kalan ekipler için halen 17 Şubat, 24 Şubat, 10 Mart ve 14 Nisan Çarşamba müsait görünüyor. Aslında 5 Mayıs Çarşamba da boş ama o tarihte ZTK finali oynatacaklarını zannediyorum.

PUAN ORTALAMASI SON ÇARE OLARAK GÜNDEME GELEBİLİR

Her şeyin umulandan daha kötü gitmesi, takvimdeki bu boşlukların da yetmemesi halinde hükmen yenilgiden önce bir durak daha olduğunu düşünüyorum ben hatta. O da, geçen sezon Almanya’nın ve İngiltere’nin de gündemine aldığı ‘puan ortalaması’ çözümü. Eğer 16 Mayıs’a kadar geldik ve tüm çabalara rağmen birkaç maçı oynatamadı isek, puan tablosunun söz konusu kulüplerin puan ortalamasıyla tamamlanması da gündeme gelebilir.

Almanya 1. Bundesliga geçen sezon bu uygulamayı yapabileceğini açıkladı, İngiltere Premier Lig de bir ara bu ihtimali gündemine aldı. Elbette ideal bir çözüm değil. Elbette bir sürü handikabı var. Ancak son çare olarak cepte durmasında da kesinlikle fayda var.

KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ

Tabii ki bu uygulama bir ‘son çare’. Köprüden önce son çıkış. Özellikle de oynanamamış maçlar küme düşmeyi ya da Avrupa kupaları yarışını etkilemiyorsa son derece makul bir çözüm. Bu uygulamayı devreye sokmak için bazı kriterler koyabilirsiniz mesela:

BAZI KRİTERLER KONABİLİR

1- Bir takımın oynayamadığı maç sayısı üçten fazla olmaması koşuluyla...

2- Söz konusu maçların Avrupa kupaları ya da kümede kalma yarışını etkilememesi halinde...

3- Maçları eksik takımların müsabaka başına puan ortalamasına bakılarak tablo tamamlanabilir. Bu önerinin, hükmen mağlubiyetten önce cepte durmasında fayda var bence...