Bu koşullarda Almanya ile hazırlık maçı oynuyor olmamız iyi bir fırsat. 9 ay sonra katılacağımız EURO 2020’de ne kadar ileriye gidebileceğimizle ilgili de ölçüdür bu maç bir bakıma. Alman Milli Takımı’nın işleri şu sıralar çok iyi gitmiyor. 9 ay sonra Fransa ve Portekiz’le birlikte Euro 2020’nin ‘ölüm grubu’nda yer alacaklar. Ve bu 9 ayı iyi değerlendirip ölüm grubundan bir kaza yaşamadan çıkmak istiyorlar. UEFA Uluslar Ligi gruplarında ilk iki maçta İspanya ve İsviçre ile berabere kaldılar. Ama onları beraberlikten daha fazla yaralayan şey, oyun anlamında da gerilemeleriydi. Topla rakiplerinden daha az oynadılar, rakiplerine daha fazla şut imkânı verdiler. Önümüzdeki bir hafta içinde oynayacakları Ukrayna-İsviçre maçları o yüzden normalden biraz daha önemli onlar için.

İDEAL 11'LERİ DEĞİLDİ

Önümüzdeki cumartesi-salı iki resmi maça çıkacakları için doğal olarak Almanlar’ın da ideal 11’lerinin yarısından çoğu Köln’de değildi. Ama şunu da unutmamak gerek: Asla bir C takımı değildi dün forma giyen... Havertz, Emre Can, Neuhaus gibilerin önlerindeki 2 resmi maçta ilk 11’de olmaları beklenebilir. Sane’nin yokluğunda Draxler de oynayabilir. Yani dün akşam karşımızda hiç fena olmayan bir Alman 11’i vardı kesinlikle. Dünkü müsabakayı birkaç kelimeyle özetlemem gerekirse, bir ‘hücum pres düellosu’ oldu diyebilirim iki teknik adam arasında. Düellovari görüntüye rağmen iki hoca da geriden pasla çıkmaktan vazgeçmedi, bu da zaman zaman maçı adeta bir Rus ruletine döndürdü. Hem Ozan Tufan’ın, hem de Efecan’ın gollerini ön alan baskısının sonucu olarak bulduk. Üstelik de üçlü savunma oynamalarına, yani geriden çıkarken bir ekstra adam kullanmalarına rağmen.

EFECAN ÇOK İYİYDİ AMA...

Ozan Tufan, aynen Sırbistan maçında olduğu gibi Almanya önünde de takımının en iyilerindendi. 31 yaşındaki Efecan belki de hayatının maçını oynadı, defalarca başarılı olduğu hücum pres sonucunda nihayet hak ettiği golü 67’de attı. Ama gönül ister ki Efecan gibi değerli bir oyuncu daha fazla ayakta kalsın, kendini yere bu kadar kolay bırakmasın. Sahanın iyilerinden biri de Kaan Ayhan’dı, sakatlanarak çıkması elbette üzücü. Umarım rahatsızlığı ciddi değildir. Onun yerine giren Bundesliga oyuncusu Ozan Kabak şüphesiz ki üzgün. Bu moralsizliği sahada da hissediliyor. Belki de bu maça ilk 11’de başlasaydı, ligdeki ceza sürecinde iyi bir moral olurdu Ozan için