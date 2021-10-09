Hayal kırıklığı

Bu grubun favori üçlüsü içinde Letonya-Karadağ-Cebelitarık’a puan kaybeden tek ülke biziz. Puan tablosunda geride kalmamızın temel sebebi bu. Dün de maalesef nefesimiz yetmedi. Galibiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. Katar bileti oldukça zora girdi. Tek bir maçla Kuntz’un performansını analiz etmek de güç. Dünkü formasyonumuz Güneş dönemiyle aynıydı, yine 4-1-4-1 oynadık. Ön liberoda Berat’ın enerjisi daha iyi. İki kanatta ikinci-üçüncü bölge geçişini çabuk yapan Cengiz-Kerem’i kullanmamızı az sayıdaki olumlu puanlarımız arasına yazabiliriz.

BURAK TEK KALDI

Güneş döneminde büyük maçlarda rakibi önde karşılamıyorduk. Hatta lüzumundan fazla geride karşılıyorduk. Dün ilk devrede önde karşılayan bir takım vardı. Golü de öyle bulduk zaten. Ancak o gol dışında net pozisyon üretmekte güçlük çektik. Özellikle Cengiz ve Kerem’in kanatlardan sıfıra inip ortaya çevirdiği çok iyi yerden toplar vardı. Zaman zaman Caner de attı böyle etkili toplar. Ancak ceza alanına Burak dışında ikinci bir oyuncu sokamıyoruz. Acaba 4-1-4-1’den vazgeçip 4-2-3-1’e mi dönmeliyiz? Hakan ikinci santrfor gibi kaleye yakın oynasa daha mı etkili olur sanki?

OTOMATİK SEÇİMLER BİTTİ

Bu büyük resim dışında birkaç da küçük not eklenebilir dünkü performansla ilgili:

1- Kuntz’u Türkiye’nin her yerinde tribünlerde görüyorduk. Bunun da etkisiyle maça 5 Süper Lig oyuncusu başladı. Hatta Berkan girince bir ara 6 oldu. Uzun zaman sonra milli takımda yerel lig ağırlığı oldu dün.

2- Güneş’in bazı otomatik seçimleri artık yok. Umut, Okay, Kenan gibilerin pozisyonlarındaki Süper Lig oyuncuları Caner, Berat ve Kerem daha etkililerdi. Özellikle Caner’in soldan bindirmeleri ve içeriye yerden pasları yeni bir hücum opsiyonu. Uzun zamandır akan oyunda yalnızca Cengiz’e bağımlıydık.

3- Sahada daha deneyimli bir takım vardı. Uzun zamandır Burak dışında deneyimli kullanmıyorduk. Dün 30 üstü 3 oyuncu sahadaydı: Serdar, Caner ve Burak.

4- Galibiyete mecbur olduğumuz halde dün son oyuncu değişiklik hakkımızı Halil ya da Serdar Dursun’dan yana kullanmamamız hayal kırıklığı.