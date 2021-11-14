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Haber Giriş: 14.11.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Harika bir gece

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Harika bir gece

Zayıf bir rakiple oynayıp kazandık ama Salı günü için önemli mesajlar aldık.

Cebelitarık 32 bin nüfuslu, yani neredeyse Hakan’ın memleketi Bayburt’un şehir merkezi kadar insana ev sahipliği yapan bir ülke. 7 kilometrekare, yani yaklaşık bin futbol sahası kadar bir yüzölçümü var. FIFA sıralamasın da 198’inci konumdalar. St.Lucia, Montserrat, Makao gibilerin gerisinde son derece mütevazı bir futbol ülkesiydi dünkü rakibimiz. Elbette böyle bir maçın teknik analizini yapmak çok anlamlı değil. Ancak dün çok ihtiyacımız olan o farklı galibiyeti tutkulu ve disiplinli bir oyunla hanemize yazdırmamız önemli. Peş peşe olumsuz sonuçların ardından gelen Letonya ve Cebelitarık galibiyetleri, bizi salı akşamı Karadağ deplasmanına ciddi bir umut ve heyecanla götürüyor.

Evet dün 70 dakikayı 10 kişi oynayan zayıf rakibimizle karşılaştırmalı analizi pek mümkün olmayan bir maç oynadık ama salı için önemli mesajlar içeriyor yine de dünkü müsabaka:

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KLASİK ÖN LİBEROMUZ YOK

1) Orta sahada Berat, Berkan, Taylan gibi klasik bir ön liberoyla başlamadık. Ancak Hakan ve Orkun’un kaybettiğimiz toplarda hemen gösterdikleri reaksiyonun altını çizmemiz gerek. Özellikle Hakan’ın defansif çabası dikkat çekiciydi.

4-4-2'DEN İYİ VERİM ALDIK

2) Maçta baştan sona kadar 4-4-2 dizilişini tercih ettik. İyi de verim aldık. Burak statik dokuz gibi değil, gezen dolaşan santrfor tipinde oynadı. Bu hareketli oyununun ödülünü de üç asistle aldı. Ceza alanı golcüsü rolünü alan Halil de, solda Kerem de etkililerdi. Şu aşamada sadece Cengiz’i aramadığımızı söylersek yalan olur. Barış’ın geleceği parlak ama deneyimi eksik şüphesiz.

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BEK DEĞİŞİKLİĞİ İŞE YARADI

3) Devre arası yaptığımız bek değişikliğinden iyi netice aldık. Rıdvan Yılmaz iki asist, Mert Müldür bir golle harikaydılar.

ÇOK FAZLA KORNER ATTIK AMA

4) Maçın ilk yarısında çok fazla korner attık ama hazır setimiz olduğuna dair bir izlenim vermedik. 1 ve 2’de Hakan, 9 ve 31’de Caner ön direğe hedefsiz kornerler attılar. İlk adama takıldılar. Ancak ikinci yarıda korner stratejimiz değişti, penaltıya da, arka direğe de denedik. Orkun da köşe gönderine gitmeye başladı. Ve nihayet Mert’in golü geldi. Karadağ’da da farklı korner stratejileri izleyeceğimize inanıyorum ben.

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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