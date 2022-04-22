Hakem puanlaması ve atama metodunda devrim yapmalıyız

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Son 22 yılda tam 14’üncü kez MHK değişikliği yapıyoruz. Kamuoyundaki adaletsizlik duygusunun MHK başkanını değiştirerek çözülemediğinin net bir kanıtı bu. Bence hakem performanslarını ve kamudaki adalet duygusunu artırmak için atılması gereken iki büyük adım var: Birincisi, hakem puanlamasını tek bir gözlemcinin değil, 3-4 ayrı komite üyesinin yapması. Bu puanların TFF sitesinden şeffaf bir biçimde açıklanması. İkincisi de, atamaların MHK başkanının uhdesinden kısmen çıkarılıp, hakem puanlarına göre yapılması. Mesela son 1 ayda en yüksek puan ortalaması tutturan hakemin, zorluk derecesi en yüksek müsabakaya atanması...

HAKEMLER HARİÇ HERKES YÜZLERCE FARKLI KRİTERLE DEĞERLENDİRİLİYOR

Futbol değişiyor, dönüşüyor. Sporcu performansları artık 150-200 farklı kriterle inceleniyor, paslar geriye ya da öne diye sınıflandırılıyor, koşu mesafesi bile sprintin şiddetine göre kategorize ediliyor. Antrenörlerin, yöneticilerin, hatta futbolcu menajerlerinin bile performanslarını artık onlarca-yüzlerce farklı kriterle inceleyebiliyoruz. Futbolda performans analiz departmanları bu denli gelişmiş ve çağa ayak uydurmuşken, hakem notunun stadyumdaki tek bir gözlemci tarafından verilmesi akıl dışı. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada hakem performans puanlamasının daha fazla kriterle ve daha şeffaf yapılması gerekliliği ortada. Bence hazır MHK değişikliği yapmışken ve bu yönetim adeta bir enkaz devralmışken, işlere hakem puanlama ve atama metodolojisinde devrim yaparak başlanmalı:

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BİR GÖZLEMCİ STATTA, DİĞER ÜÇÜ TV'DEN İZLEYİP NOT VERSİN

1- Artık hakemi sadece tek bir gözlemci değil, MHK’nın 3 ayrı üyesi de puanlasın. Bir gözlemci stadyumdan, üç üye de maçı TV’den izleyerek değerlendirmesini yapsın. Ve bu puanların ortalaması alınsın. Hakem puanları her haftanın bitiminde TFF sitesinden şeffaf bir biçimde açıklansın.

HAKEMİN SON BİR AYDAKİ PUAN ORTALAMASI DİKKATE ALINSIN

2- Atamalar, hakemlerin son bir aydaki puan ortalamaları dikkate alınarak yapılsın. Mesela son bir ay performansı en yüksek olan üç hakem, o haftanın zorluk derecesi en yüksek üç müsabakasına atansın.

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FUTBOLCULAR DA MAÇLARINI YÖNETEN HAKEME PUAN VERSİN

3- Hakemlere yönettikleri maçta forma giyen futbolcular da puan versin. Elbette tek bir müsabaka verisiyle bu değerlendirmeler sağlıklı görünmeyecektir, zira maçı kaybeden futbolcu duygusal davranabilir. Ancak bu puanlar tüm bir sezon boyunca toplanıp yıl sonu değerlendirmesi yapıldığında bence ortaya sağlıklı veriler çıkacaktır. Böylece sporcular nezdinde hangi hakemin daha güvenilir olduğunu görebiliriz şeffaf bir şekilde.

ATAMALARDAKİ HATALAR İÇİN YAZILIM GELİŞTİRİLMELİ

4- Elbette bir bilgisayar yazılımı vasıtasıyla, bir hakemin aynı takımın peş peşe iki müsabakasını yönetmesinin, ya da aynı VAR’ın bir kulübün son 5 maçının 4’ünde görev yapmasının önüne geçilmeli. Malumunuz, Süper Lig’de son dönemde böyle absürtlükler yaşanmakta.

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SÜPER LİG AYAĞA BASMALAR SEZONU

Süper Lig’de bu sezonun iki büyük yarası var. Birincisi, bu sütunda da daha önce defalarca dile getirdiğim, en ufak bir darbe alanın kurşun yemişçesine rol kesmesi. Sekerek kenara geldikten sonra, daha maç başlamadan tekrar oyuna girmek için hakemi baskı altına alması. Bunun çözümü basit: Sakatlanıp kenara gelene bir sonraki düdüğü bekleme zorunluluğu getireceksiniz. Sezonun ikinci kanayan yarası da ‘ayağa basmalar.’

HAKEMLER SARIYI DEĞİL KIRMIZIYI TERCİH ETMELİ

Son dönemde dikkat ediyor musunuz bilmiyorum, Süper Lig’de ayağa, aşil tendona, bileğe basmalar olağanüstü arttı. Topu ayağından açıp kaybeder gibi olan futbolcu taban gösteriyor hemen. Ve çoğunlukla sarı kartla kurtarıyor. Yeni MHK’dan ricam, bu basmalar konusunda tavizsiz olması. Hakemlere, gri pozisyonlarda sarıyı değil kırmızıyı tercih etmesini tavsiye etmesi. Zira bu acımasız basmaları siz de acımasızca cezalandırmazsanız, sayıları artacak her geçen gün.