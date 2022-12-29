Haftada 2 maç yapan Fenerbahçe daha iyiydi

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1- Dünya Kupası arasından önceki Fenerbahçe mi daha iyi Dünya Kupası’ndan sonraki Fenerbahçe mi?

· Trabzonspor maçındaki performans, Dünya Kupası öncesi Konyaspor müsabakasının bir benzeriydi. Maç 11’e 11’ken bir kördövüşü şeklindeydi ve herhangi bir takım fark yaratamamıştı. Hatayspor önündeki performanssa Fenerbahçe’nin Ekim-Kasım sürecinde oynadığı akışkan oyunun bir benzeriydi. Gözü pekti. Oynatmama değil oynama odaklıydı. Enteresan bir iddiam var: Fenerbahçe’nin haftada iki maç oynadığı periyotta performansı daha iyiydi. Dikkat edin, Avrupa Ligi bitti, sallanmalar yaşandı. Bence Mart’ta iki cephe aktive olduğunda Jesus daha Jesus gibi olacaktır kenarda. Jesus kadrosunu ne kadar döndürebilirse, o kadar iyi verim aldı derinlikten.

JORGE JESUS'UN AMACI YEDİĞİNDEN ÇOK ATMAK

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2- Fenerbahçe’nin oyun sistemini rakipler çözmeye başladı mı?

· Fenerbahçe’nin oyun sistemi zaten 10 maçın 7’sini 1-0 kazanayım, üçü de golsüz bitsin, rakipler benim kaleme gelemesin odaklı değil. Jesus gol yeme riskini göze alıyor, 10 maçta 30 atayım-10 yiyeyim ama 25 puan toplayayım düşüncesinde. Savunma orta çizgiye basmazsa Hatay karşısındaki Serdar Dursun golü gelmezdi. O gol sırasında 7 Fenerbahçeli prestelerdi. O bütüncüllüğün sağlanması, gollerin atılması ve atak sürekliliğin sağlanmasının bir bedeli var: Rakiplerinin zaman zaman savunma arkasına doğru koşu yapıp pozisyon bulması. Bu bedel ödenecek. Goller yenecek. Jesus’un amacı, yediğinden fazlasını atmak.

DEVRE ARASINDA BİR STOPER DAHA ALMASI GEREKEBİLİR

3- Ara transfer döneminde takviye ihtiyaç var mı?

· Fenerbahçe'nin birçok pozisyonu (mesela merkez orta sahası) personel zengini. Tek bir pozisyonu ise zayıf. Jesus zaman zaman üçlü oynamayı düşünüyorsa toplam 4 stoperlik havuz yetmez. Bir tane daha stoper alması gerekebilir. Ama Portekizli Hoca sezonun geri kalanını dörtlü savunmayla sürdürmeyi düşünüyorsa bu havuz yeterli olur sanırım.