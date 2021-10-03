Güven o alkışları hak etti

Şampiyonlar Ligi’nin ilk iki haftasında topun oyunda en az kaldığı iki maç Atletico-Porto ve MilanAtletico müsabakaları idi. Atletico Madrid saygıdeğer bir takım. Diego Simeone saygıdeğer bir hoca. Futbola kesinlikle farklı bir önerme getiriyorlar ve bunda başarılı da oluyorlar. Ancak Devler Ligi’nde ilk iki haftada hep onların maçında topun oyunda az kalması da tesadüf değil. Tarzları sıkıcı. Sivasspor büyük takımlarla deplasmanda oynarken hissettiğim de bu. Sivasspor saygıdeğer bir futbol oynuyor, iki yıldır da ülkemizi Avrupa’da aslanlar gibi temsil ediyor. Rıza Çalımbay çok değerli bir teknik adam. Ancak 12 Eylül’de Kadıköy’e konuk olduklarında da, dün Vodafone Park’ta da oynanan futboldan çok keyif alamadık.

PEDRO HEP FAUL PEŞiNDE

Özellikle ilk yarılar oynanamadı her iki maçta da. Peş peşe fauller... Sakatlıklar... Yerde yatmalar, itirazlar... Mesela Pedro Henrique nin çizgisi çok iyi. Kadıköy’de penaltı kazandırdı, dün Rıdvan’ı hataya zorladı. Ama içinde bulunduğu her pozisyonda faul oluyor. Ya faul yapıyor, ya faul almaya çalışıyor.

Pedro Henrique bence bundan daha iyisini yapabilecek kalitede bir oyuncu. Galiba birisi ona bunu söylemeli.

RIDVAN DA BÜYÜK iŞ YAPTI

Akan oyun bu kadar sıkışınca, deyim yerindeyse akmayınca, bu maçın kaderinin kenar ortalarıyla tayin olacağı aşikardı. Sivas bir Gradel ortasıyla gol buldu. Beşiktaş da bir sağ bekinin, bir de sol bekinin kenar ortasıyla yaptı sayıları. Bunun dışında da çok sayıda aksiyon yoktu maçta doğrusu.

Tabii ki maçın yıldızı Güven’e ekstra bir parantez açmak gerek. Özellikle Beşiktaş’ın düzenli oynamayan diğer oyuncuları büyük düşüşteyken, Gökhan Töre Altay maçında, Kenan Sivas önünde kayıp rekorları kırarken Güven’in kendini hazır tutması ekstra bir takdiri hak ediyor. Rıdvan’ın da kendi kalesine gol şanssızlığına takılmayıp bunu asistle telafi etmesi büyük iş.