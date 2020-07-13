Gürkan Başkan'ı bilir misiniz?

İstanbul takımları topla yüzde 70 oranında oynarken, rakipleri onların yarısı kadar topa sahip olup belki de daha fazla net pozisyon ürettiler. Galatasaray’ın Ankaragücü karşısındaki geçirgenliğiyle, Fenerbahçe’nin Sivasspor karşısındaki geçirgenliğinin temelinde benzer sebepler vardı: Sorumluluk duygusu ve/veya pozisyon bilgisi düşük orta saha kurguları. Galatasaray’da Lemina sakat, Seri de düşüşte. Ancak Fenerbahçe’nin durumu biraz garip. Gustavo-Ozan gayet iyi bir orta saha ikilisi olmuşlardı aslında.

GÖBEĞİ MAHVETTİLER!

Ancak Serdar’ın yokluğunda bir Gustavo’yu, bir Ozan’ı stopere devşirerek mahvettiler o göbeği. Amerikalılar’ın meşhur bir lafı vardır, ‘bozuk değilse tamir etme’ diye. Fenerbahçe’nin belki en düzgün çalışan yeri orta saha merkeziyken sürekli oraya çomak soktu teknik yönetim. Bence anlamadıkları şu: Ozan’ı stopere kaydırdığınızda, orada iyi bile oynasa, orta sahadaki Ozan’dan mahrum oluyorsunuz. Üstelik o Ozan stoperde de şaşkın oynayınca hem savunmanız, hem orta sahanız aksıyor bu kez. Eksiğiniz stoperse stoper koyun oraya. Orta saha değil...

MİLLİ STOPER VARKEN...

Gürkan Başkan’ı tanır mısınız? Ben tanımıyor(d)um. Fenerbahçe U19’un 1,90’lık stoperi. Milli takımda da oynuyor, hatta pandemi öncesi Litvanya’ya da gol atmış. Dün kulübedeydi. Elimde olsa Tahir Karapınar’a, Emre’ye-Volkan’a, bu kararları kim alıyorsa ona sormak isterdim: Dün stoperde Gürkan oynasa ne değişirdi? Ozan’dan kötü mü olurdu acaba? Savunmada orijinal bir stoper kullansanız, en azından GustavoOzan göbeğini bozmamış olurdunuz. Üstelik dün Ozan stoper oynamadı ki! Oynayamadı daha doğrusu. Sağ savunmaya dublaj yapmaktan defansın merkezine dönemedi Ozan. Çünkü takımda bir sağ bek yoktu. Listede Dirar’ın ismi yazıyordu ama ben onu hiç görmedim bölgesinde. Sivassporlu sol açık Emre Kılınç dün hayatının en rahat maçını oynadı muhtemelen. Tek başına da aldı götürdü maçı zaten.