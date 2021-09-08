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Haber Giriş: 08.09.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Güneş’e teşekkür etme zamanı

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Güneş’e teşekkür etme zamanı

Şenol hocanın bu jenerasyonu ileri taşıyabileceğine inanmıyorum

Bugün gerçekten çok üzgünüz. Üzüntümüzün sebebi Hollanda’ya yenilmek değil. Böyle yenilmek... Sadece Hollanda’ya böyle yenilmek de değil, son iki yılda (2020 ve 2021’de) oynadığımız 15 resmi müsabakada yalnızca 4 kez kazanmamız. Mart 2021’deki aldığımız Hollanda-Norveç galibiyetleri dışında sevinecek hiçbir şey bulamıyoruz doğrusu iki yıldır.

15 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİLER

Güneş döneminde oynadığımız 25 yarışmacı maçta (Yani Euro elemeleri-finalleri, Uluslar Ligi ve DK elemelerinde) 6 kez %45’in altında topla oynamışız: İki Fransa, iki Hollanda, Norveç ve İtalya maçları. Bu 6 maçın 4’ünü zafer kabul ediyoruz. Fransa’ya, Hollanda’ya ve Norveç’e topu bırakıp geçiş hücumları ve duran toplarla sonuca gittik hep.

Şenol Güneşten istifa sorusuna yanıt: Eğer karar alırsam...
Şenol Güneş'ten istifa sorusuna yanıt: "Eğer karar alırsam..."

Ancak 11 Haziran’da İtalya, tamamlayamadığı hücumlarda bize geçiş fırsatı vermeyince ‘kral çıplak’ dedi. Van Gaal’in de bizim 4-2 kazandığımız ilk maçı ve İtalya müsabakamızı izleyip çalışacağı aşikardı. Kurt hoca ve ekibi, İtalya’yla aynı yöntemi uygulayarak 15 dakikada çektiler fişimizi.

ORTADA BiR EKiP YOK!

Maalesef Şenol Güneş ve ekibi diye bir cümle kuramıyoruz. Çünkü ortada bir ekip göremiyoruz. Şenol Hoca milli kadroyu aylardır kapalı devre bir kulüp hüviyetine çevirdi. Sürekli aynı oyuncular oynuyor, rekabet yok, yeni isim yok. Büyük maçları daha santrada kaybediyoruz, nispeten kolay gözüken maçların da sonunu getiremiyoruz! Karadağ maçına neden (23 yerine) 22 kişiyle çıktık?

Hollanda - Türkiye maçında Şenol Güneşe tepki Sergen Yalçın, Emre Belözoğlu ve o görüntü...
Hollanda - Türkiye maçında Şenol Güneş'e tepki! Sergen Yalçın, Emre Belözoğlu ve o görüntü...

Zeki neden Cebelitarık maçında oynatıldı ve sakatlandı? Milli takıma neden ikinci bir sağ bek çağırılmadı? Yanıtsız sorular hep bunlar.

YENiLiK ZAMANI GELDi

Futbol saha dışında kurgulanan, saha içinde uygulanan bir oyun. Sahada kurgunun oranını ne kadar yükseltir, doğaçlamanın oranını ne kadar düşürürseniz sürdürülebilir başarı şansı o kadar artıyor. Bizim son 2 yılda bir kurgumuz yok, sonuçlarımızı tamamen günlük performanslar belirliyor. Ben Şenol Güneş’in bu yetenekli jenerasyonumuzu ileriye taşıyabileceğine inanmıyorum. Kendisinin de inandığından şüpheliyim. Futbol tarihimize adını altın harflerle yazdırmış Sayın Güneş’e hizmetleri için teşekkür edip, bir yenilik yapma zamanı geldi bence.

Hollanda 6 - 1 Türkiye (Maçın özeti ve golleri)
Hollanda 6 - 1 Türkiye (Maçın özeti ve golleri)

Güneş’e teşekkür etme zamanı

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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