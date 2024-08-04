Grilerden arınmış simsiyah-bembeyaz bir takım

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Beşiktaş’ın yeni teknik adamı Van Bronckhorst, Olimpiyat Stadı’nda şahane bir gala yaptı dün. Geçen sezonki Beşiktaş’ın en büyük sorunu “gri adamlar”dı. Takımın yarısının ya sağlığı gri, ya performansı gri, ya pozisyonu gri idi. Bu Beşiktaş tüm bu griliklerden arınmış. Herkesin pozisyonu net. Herkes diri. Yeniler Paulista, Rafa ve İmmobile çok canlı. Onların yanına sezonu yüzde yüzle açan Colley, Svensson ve Gedson’u da ekleyin. Geçen sezonun gri takımı gitmiş, yerine simsiyah-bembeyaz çakı gibi bir takım gelmiş.

G.SARAY SEZONU AÇAMAMIŞ

Şampiyon Galatasaray’sa yeni sezonu açamamış adeta. Tabii ki Eurolardan dönen Abdülkerim, Barış, Kerem, Copa America’da final oynayan Davinson gibi hazırlık kampı eksikleri vardı Okan Buruk’un. Ancak dünkü görüntüyü yalnızca bu verilerle açıklamak mümkün değil. Nelsson kariyerinin en kötü günlerinden birini yaşadı. Bir de maça Demirbay ve Barış’sız başlayınca geriden de çıkamadı, önde de top tutamadı sarı kırmızılılar. Dün Beşiktaş rakibini her hattıyla sürklase ederek tarihi bir zafer kazandı Galatasaray’a karşı.

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BiZ ÖN ELEMELER ÜLKESiYiZ

UEFA sıralamasında bir üstümüzde yer alan Belçika’da ikinci hafta oynanıyor. Bir altımızdaki Çekya’da üçüncü hafta. Lugano’nun liginde 4’üncü hafta, Rapid’in ligi dün başladı. Bir önceki federasyonun düşük IQ’su sebebiyle 19 takımla oynanacak şu tuhaf sezon bitip 18’li rutinimize döndükten sonra Süper Lig’in atması gereken önemli adımlardan biri şu: Lige bir hafta daha erken, ağustos başında start verebiliriz. Biz bir ön elemeler ülkesiyiz. Bu hayati maçlara temsilcilerimizi daha hazır çıkarmamız lazım.

TÜM BUNLAR IQ MESELESi

Bir önceki TFF’nin bu sezon bir konuda daha uyanık davranmasını beklerdim: Geçen yıl benim de hatırlatmamla Avrupa’da play-off turu iki ayağı arasındaki lig maçları ertelenmişti. Bu yıl da muhtemelen 5 takımımız o play-offları oynayacaklar ve ligde üçüncü hafta maçları ertelenecek. Çünkü rakip ülkeler, Belçika’sı, Hollanda’sı hepsi yapıyorlar bu uygulamayı. Bu sezon ligde üçüncü haftayı Beşiktaş bay geçiyor. O hafta fikstürde Başakşehir, Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı da birbirleriyle eşleştirseniz, sadece iki maç ertelemeniz yeterli olacaktı. Ama dediğim gibi tüm bunlar, IQ meselesi.