Gomis demek tutku demek

Dün Ali Sami Yen’deki maçın hikayesini özetleyen enteresan bir istatistik çıktı ortaya: İlk 45 dakikada tam 11 faul yapan Galatasaray, ikinci yarının başından 75’e kadar faule hiç başvurmadı! Evet, büyük takımlar da bazen çok faul yapabilirler. Mesela Manchester City de az faul yapan bir takım değil. Özellikle set halinde hücuma yerleşip top kaybettiklerinde hazırlıksız yakalanmamak için rakiplerini sıkça faulle durduruyorlar. Ancak topa tümüyle sahip olan bir ev sahibi takımın ana savunma planı faul olmamalı. Topu kaybettikleri zaman önce geri kazanmak olmalı hedef. İlk yarıda Galatasaray çok faul yapınca, oyun çok kesilince, atak sürekliliği sağlanamayınca çöpe atmış oldular koca kırk beş dakikayı.

ENTERESAN BiR ENERJi

İkinci devreyle birlikte Galatasaray maç içinde büyümeye başladı. Gomis’in girmesiyle beraber de zaten müsabakanın tonu değişti. Gomis’in enteresan bir enerjisi var, o sahada olunca takımının hücumları daha tehditkâr oluyor. Atak sürekliliği sağlıyorlar. Hücumda daha inançlılar. Göztepe deplasmanında da mucizevi bir galibiyet kazanmalarının sebebi Gomis’ti. Dün de Fransız santrforun girmesiyle kontrolü ele aldılar. Atak sürekliliği, Gomis’in sahaya enjekte ettiği tutku, organize baskı ve Van Aanholt’un Süper Lig kariyer maçını oynaması üç puanı getirdi sarı-kırmızılılara.

PENA’NIN ZAAFI

Maçın bence enteresan birkaç detayı daha vardı:

1- Pena sağına gelen toplarda iyi. Ama soluna geldiğinde iş değişiyor sanki. Bunu fark eden Ndiaye geçen hafta iki penaltıyı da Pena’nın soluna atmıştı. Dün de iki golü solundan yedi Pena.

2- Pulgar ve Gomis’in hâlâ düzenli ilk 11 oynamamaları enteresan. Özellikle Pulgar’ın. Galatasaray’a gelmeden önceki son 10 günde iki tane milli maça Şili ile ilk 11’de başlamıştı. Arjantin ve Bolivya’ya karşı toplam 160 dakika oynadığına göre fiziksel olarak hazır olmalı bu adam. Fiziksel olarak hazır bir adam, teknik olarak Taylan’ın gerisinde olduğu için oynamıyorsa neden transfer ettiniz öyleyse Pulgar’ı? Ki ben Pulgar’ın şu anda Taylan’dan geride olduğunu da zannetmiyorum.