Gole 8 pasla gidenin 15 pasla gidenle savaşı

Bordo mavililerin attığı 16 gol öncesi atak süresi ortalaması neredeyse 41 saniye. 15 pasla gole gidiyorlar. Hâl böyleyken Trabzon’da bu akşam iki ezeli rakibin iki farklı futbol felsefesinin karşılaşmasına tanık olacağız.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçeli meslektaşı Vitor Pereira bu sezon iki farklı futbol felsefesi benimsediler. Trabzonspor stoperleriyle birlikte rakip yarı alana pasla geçiyor, golleri çoğunlukla sete yerleşerek buluyor. Attığı 16 gol öncesi atak süresi ortalaması neredeyse 41 saniye. 15 pasla gole gidiyorlar. Fenerbahçe’de ikinci dönemini yaşayan Portekizli teknik direktör Pereira ise bir tık daha pragmatik. Direkt oyun aşığı. Kaydettikleri 12 gole ortalama 8 pas ve 27 saniyede gittiler bu sezon. Bugün Trabzon, Fenerbahçe’nin savunma setinde arıza ararken, muhtemelen Pereira’nın gözü de bordo mavililerin tamamlayamadığı hücumlarda olacak.

EN ÇOK AVCI ŞAŞIRTTI

Bu sene belki de spor kamuoyunu en çok şaşırtan hoca Abdullah Avcı... Çok uzun süre çalıştığı Başakşehir’de daha çok güvenli ve pragmatik oyun felsefesiyle başarıya ulaşan deneyimli teknik adam, Trabzon’da hiç alışık olmadığımız kadar fazla risk alıyor. Pozisyon vermekten, gol yemekten çekinmiyor. Yediğinden fazlasını atma odaklı bir strateji benimsiyor. Trabzon kimle oynarsa oynasın giden-gelen, eğlence vaat eden maçlar izliyoruz hep.

TRABZON İLK KEZ HAMSİK’SİZ

Alanya karşısında durum 1-1’ken yaptığı Berat-Gervinho değişikliği çok alışık olmadığımız türdendi mesela. Benzer bir değişikliği Kasımpaşa önünde de yapmıştı, 50’de sahadaki tek defansif orta saha Abdülkadir Parmak sakatlanınca onun yerine Yusuf Sarı’yı sokup Hamsik’i 6 numaraya çekmişti. Tabii ki Abdullah Avcı’nın tüm bu cesur değişiklikleri yapabiliyor olmasının önemli sebeplerinden biri Hamsik’in varlığı. Onun oyun zekası ve görüşü. O olduğunda, onun saha içinde ekstra bir yönetmen gibi davranacağını ve arkadaşlarını doğru yönlendireceğini biliyorsunuz. Bugün Trabzonspor ilk kez Hamsik’siz bir sınav verecek ligde.

YÜKSEK İHTİMAL SİOPİS ÇIKACAK

Hamsik’in yokluğunda Avcı’nın iki farklı opsiyonu var: Birincisi merkezde Berat-Siopis’i ikili kullanmak. Yaratıcılığı sekteye uğratacak ama geçirgenliği de azaltacak bir formül bu. Fenerbahçe’nin geçiş hücumlarında ne kadar etkili olduğu düşünülürse Siopis’in başlama ihtimali yüksek. İkinci ve daha düşük ihtimalli seçenekse merkezi Berat-Abdülkadir Ömür-Bakasetas’la kurmak. Ama bunun geçirgenliği yüksek bir orta saha olacağı da kesin.

PEREİRA’DAN HATAY STRATEJİSİ

Vitor Pereira’nın ise Trabzon deplasmanında daha önce Hatayspor’a karşı uyguladığı gibi bir strateji denemesi muhtemel. Hatırlayacaksınız, Hatayspor, Fenerbahçe’ye karşı yüzde 65’lerde topla oynarken Fenerbahçe akılcı bir fırsat futbolu sergilemiş, 3,4 gibi yüksek bir xG yakalamış, sahadan da galip ayrılmıştı. Portekizli hocanın Trabzon’da elbette nasıl bir yöntem izleyeceğini şimdiden kestirmek güç. Ancak tahminim, pragmatik felsefenin ağır basacağı yönünde.

SAMUEL-FERDİ DENGEYİ BOZABİLİR

Peki Pereira’nın bu felsefesinin hangi durumlarda ürün vereceğini öngörebiliriz? Bence en önemli fırsatı ekstra kanat bek bindirmelerinde sağlayabilirler. Eğer kanatlarda Samuel-Ferdi doğru zamanda ofansa katılıp Fenerbahçe hücumunu beşleyebilirlerse, orada bir dengesizlik yaratabilirler. Dikkatli sporseverler anımsayacaklar, benzer bir dengesizliği Euro 2020’de Almanya, Portekiz’e karşı yakalamıştı. İki kanat bek Gosens ve Kimmich’in bindirmeleriyle hücumda beşe dört pozisyonlar yakalamışlar, özellikle Atalantalı bekin ekstrasıyla farka gitmişlerdi.

İKİLİ MÜCADELEDE TRABZONSPOR

OPTA verilerine göre Trabzonspor üçüncü bölgede yüzde 52 ile ikili mücadele kazanırken, Fenerbahçe yüzde 40’ta kalmış. Bu datayı dün bizim beIN Manşet’te görünce şu kanaate vardım: Trabzon hücumda genelde daha kalabalık. Ve ikili mücadele denen şey aslında iki kişiden fazlası. Ben ve siz kavgaya gidiyoruz. Benim arkamda 5 arkadaşım varken, siz 3 kişiyle gelmişsiniz. Biz her seferinde bire bir mücadeleye de girsek günün sonunda kalabalık olanın kümülatif başarısı daha yüksek çıkacaktır muhtemelen.

FENERBAHÇE DAHA ÇOK ORTA YAPIYOR

Bir Abdullah Avcı klasiğidir, onun takımları çok fazla orta yapmazlar. Kanat adamlarının çizgiye inip penaltı noktası üzerine anlamsız şişirmelerini sevmez, ceza alanı içinde yerden paslar dener onun takımları. Bu sezon da ellerinde Cornelius gibi dev bir santrfor olmasına rağmen OPTA verilerine göre maç başına 13,9 orta ile oynamışlar.

Fenerbahçe’deyse bu sayı 20... Bunun sanırım iki sebebi var: Formasyonunuz 3-4-2-1 olunca kanat bekleriniz de hücumlarda topu bir an önce merkeze yollayıp, pozisyonunu kaybetmemeye odaklanabiliyorlar. Bir diğer sebebi de sol stoper Szalai ve sağlıklı olduğunda sağ stoper Tisserand’ın bek gibi yaptıkları bindirmeler ve ortalar.

MAÇIN X FAKTÖRÜ BAKASETAS

Trabzonspor’da Hamsik’in yokluğunda orta sahada tercih edilecek isim Siopis olursa, bu belki de Yunan meslektaşı Bakasetas için bir avantaja dönüşecek. Zira Berat-Siopis ikilisi daha çok savaşmaya, top kazanmaya ve savunmaya desteğe odaklanırken bu Bakasetas’ı bir miktar daha özgürleştirecek. Hatta Hamsik’in yokluğunda biraz daha hücumda sorumluluk binecek Yunan on numaraya. Belki daha derine gelip, daha fazla top alacak. Hamsik’in yokluğunda Trabzon’un oyun tipini belirleyecek adam Bakasetas olacak gibi.

KANARYA DAHA ÇOK KOŞUYOR

Fenerbahçe bu sezon maç başına kat ettiği 116,2 kilometre mesafe ile en dikkat çekici fiziksel performanslardan birine imza atıyor. Akademiden üst düzey başarıyla mezun olan bir metot hocası Vitor Pereira. Ve Fenerbahçe’nin fiziksel verilerini yukarıya çekeceğini zaten öngörüyorduk. Trabzonspor’unsa maç başına kat ettiği 111,4 kilometre. Tabii bu veride 10’a 11 oynanan iki maçın da bir miktar etkisi olduğunu eklemeliyiz.