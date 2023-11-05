Gökyüzüne çim döşeyen adam

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Tanrı futbolu havadan oynamamızı isteseydi, gökyüzüne çim döşememize izin verirdi demişti Brian Clough... 1980’li yıllarda Nottingham Forest’ı iki kez Avrupa şampiyonu yapan İngiliz teknik direktör Clough’ın mantalitesi topa sahip olmaya, yerden pasla çıkmaya dayanıyordu. Ve bu anlayışıyla 80’li yıllarda tüm dünya futbolunu etkiledi kurt hoca. Brian Clough’ın ömrü dünkü maçı görmeye vefa etseydi, herhalde ufkumuzu açacak yeni bir şey söylemesi gerekebilirdi İngiliz teknik adamın(!)

ENTERESAN BiR ADAM

Göklerin hakimi Onuachu gerçekten enteresan bir adam. Belçika Ligi’nde tek devrede gösterdiği 16 gollük fantastik performans, onu Premier Lig’e götürdü. Ancak Premier Lig’in belki de en kaotik takımı Southampton’a geldiği ve küme düştükleri için kendini Trabzon’da buldu. Geldiği günden beri de Trabzon’u havadan oynamaya teşvik ediyor. Brian Clough’a göre adeta gökyüzüne çim döşüyor Onuachu! Sonuç da alıyor iki aydır.

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iLK FIRSATTA DENGEYi BOZDU

Trabzon formasıyla ilk olarak Beşiktaş derbisinde sahaya çıktı. Golle tanışması sadece yarım saat sürdü. Hatay’a bir gol attı, diğerinde havada Aburjania’dan alan oydu. Pendik’e bir gol attı, ikincide frikiği kazandı. Alanyalı Aliti’yi kendi kalesine gole zorlayan oydu. Dün bulduğu ilk fırsatta dengeyi bozdu, üçüncü golde de Samet’ten kazanan o... Geldiği günden beri Trabzon’un attığı hemen hemen her golün içinde var Onuachu.

FRED’iN YOKLUĞU HiSSEDiLDi

Dün Abdullah Avcı’nın oynattığı doğru oyuna karşı Fenerbahçe’nin karşılık verememesinin de birkaç nedeni vardı:

1- Samet-Oosterwolde, Onuachu’yu daha da verimli hale getirecek kadar geride karşıladılar. Öne çıkmadılar.

2- Uğurcan’ın sürekli uzun top tercihi, Fenerbahçe’nin en büyük silahı olan önde baskıyla top kazanma ihtimalini çok azalttı. Bağlantı oyununda da Fred’in yokluğunun hissedildiğini söyleyebiliriz.

3- Fenerbahçe’nin hücumda da garip bir şekilde topu çok fazla havaya kaldırdığı bir gündü. Trabzonspor’un iki stoperi 1,90 civarı. İki ön liberosu 1,90 civarı. Bu kadar uzun bir bloğa karşı Fenerbahçe’nin de topu gereğinden fazla havaya kaldırdığını düşünüyorum doğrusu.

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