Gökyüzünde kale yok, bugün yerden oynama günü

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Düne kadar hâlâ Dortmund’daydım, çünkü Polonya-Fransa maçına akreditasyonum vardı ve belki de son kez canlı olarak Mbappe-Lewandowski kapışmasını izleme fırsatını kaçırmak istemedim. Siz bu satırları okurken ben de artık Hamburg’da olacağım. Maç yerel saatle akşam 21’de. Hava güneşli. Muhtemelen bugün de Hamburg tarihi bir gün yaşayacak ay-yıldızlı bayraklarla.

12 iSABETLi ŞUTLA KAZANAMADILAR

Bu maça çıkan her iki takım da inişli-çıkışlı bir turnuva başlangıcı yaptılar. Çekler Portekizliler’e karşı 90 dakika savunarak ama son anda yıkılarak açtılar turnuvayı. Topla yüzde 26 oynadılar, kendi ceza alanlarında 35 kez topla buluşuldu. Ve kalecileri tam 7 kurtarış yaptı o gün.

Ardından Gürcüler’e karşı bambaşka bir Çek takımı izledik. Bu kez topa onlar sahip oldu, bölüm bölüm güzel pasajlar da sergilediler. Bir golleri sayılmadı, bir penaltı şanssızlığı yaşadılar ama geri dönmeyi de başardılar. İstatistik tutulmaya başlandığından beri, Avrupa Şampiyonaları tarihinde bir maçta 12 isabetli şut atıp galip gelemeyen ilk takım olmuş Çekler. Mamardashvili 11 kurtarış yaptı çünkü. Ancak önemli bir detay var: Çekler’in ağırlıklı olarak etkili pozisyonları havadan geldi, zaten 21-11 gibi olağanüstü bir üstünlük kurmuşlar yüksek toplarda.

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CESUR MU OLACAĞIZ YOKSA ÇEKINGEN MI?

Bu maça çıkan her iki takım da inişli-çıkışlı bir turnuva başlangıcı yaptılar. Çekler Portekizliler’e karşı 90 dakika savunarak ama son anda yıkılarak açtılar turnuvayı. Topla yüzde 26 oynadılar, kendi ceza alanlarında 35 kez topla buluşuldu. Ve kalecileri tam 7 kurtarış yaptı o gün. Ardından Gürcüler’e karşı bambaşka bir Çek takımı izledik. Bu kez topa onlar sahip oldu, bölüm bölüm güzel pasajlar da sergilediler. Bir golleri sayılmadı, bir penaltı şanssızlığı yaşadılar ama geri dönmeyi de başardılar. İstatistik tutulmaya başlandığından beri, Avrupa Şampiyonaları tarihinde bir maçta 12 isabetli şut atıp galip gelemeyen ilk takım olmuş Çekler. Mamardashvili 11 kurtarış yaptı çünkü. Ancak önemli bir detay var: Çekler’in ağırlıklı olarak etkili pozisyonları havadan geldi, zaten 21-11 gibi olağanüstü bir üstünlük kurmuşlar yüksek toplarda.

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1- iKiLi MÜCADELE KAZANMADAN ZOR

İkili mücadele kazanmadan maç kazanmak zor. Gürcistan’a karşı ikili mücadelelerde 28-39 gerideydik. Portekiz de bizden fazla ikili mücadele kazandı: 49-44... Portekiz önünde özellikle merkezi kaybettik, Vitinha-Palhinha ikilisi bizim orta üçlümüzü yok ettiler adeta. Eğer İsmail 90 dakika oynamaya hazırsa Orkun’un yerine onunla başlamanın faydalı olabileceğini düşünüyorum. Zira Orkun’da da garip bir düşüş var nedense.

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2- BUGÜN TOPU YERE iNDiRME GÜNÜ

Gürcüler'e karşı lüzumundan fazla orta yapmıştık. Üstelik üç golü de topu yere indirdiğimizde bulmamıza rağmen. Çekler de Gürcüler’e karşı havadan oynadılar ama onlar ciddi bir üstünlük kurdular (21-11). Bugün topu yere indirme günü. Bugün Hakan’la, Arda’yla, Kenan’la pas günü. Organizasyon günü. Örerek oynama günü. Eğer uzun ve yüksek top hatasına düşersek, Çekler’in ekmeğine yağ süreriz.

3- 1 PUAN YETMESi BENi ENDiŞELENDiRiYOR

Bugün terfi için bize beraberliğin yetiyor olması doğrusu beni endişelendiriyor. Zira Montella’nın galibiyet hedeflediği Gürcistan maçına pozitif bir 11’le çıkıp, beraberlik hayali kurduğu Portekiz önünde 3 pırpırla sadece kontratak araması acı vericiydi. Bence bugün galibiyet hedefleme günü. Bugün, Gürcistan önünde olduğu gibi pozitif oynama günü.

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BU ÇOCUKLAR, TÜRKLER BUNU HAK EDiYOR

Sayın Montella... İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. Büyük hoca, büyük maçlarda büyük kararlar alarak olunur. Lütfen bugün büyük bir teknik adam olma hayali kurun ve sahaya en yetenekli futbolcularınızla çıkın. Bu çocuklar bunu hak ediyor. Türkler bunu hak ediyor.