Giovanni van Solskjaer!

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Selçuk İnan geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ı mağlup ederken adeta bir “Solskjaer prospektüsü” sunmuştu meslektaşlarına. Recep Uçar da (dün maç 11’e 11’ken, hatta 11’e 10’ken) bu prospektüsten faydalandı.Selçuk İnan geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ı mağlup ederken adeta bir “Solskjaer prospektüsü” sunmuştu meslektaşlarına. Recep Uçar da (dün maç 11’e 11’ken, hatta 11’e 10’ken) bu prospektüsten faydalandı.

1-) Gaziantep, geçtiğimiz hafta Beşiktaş’a karşı 5-4-1’le savunmayı kalabalık tutmuş, siyah beyazlıların sağını hedef almıştı çıkışlarda. Konya da dün 5’li savunmayla maça başladı. Geçen hafta Antep’in sol açığı Okereke etkiliydi, dün de Yusuf Erdoğan yaptı benzer etkiyi.

2) Solskjaer'in son bir ayda gelişen oyununda Oxlade-Chamberlain’ın çok önemli bir rolü vardı. Selçuk İnan önde baskıyla, Oxlade’in pas kanallarını Kozlowski’yle keserek Beşiktaş’ı uzun oynamaya zorlamıştı. Recep Uçar’ın takımı da önde baskıyla başladı. Onlar da Oxlade hamberlain’ı kilitledi. Ve Mert Günok özellikle 11’e 11’ken çok fazla isabetsiz uzun top attı dün.

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3) Gaziantep, Beşiktaş’a karşı Arda Kızıldağ ile kafa golü bulmuştu geçen hafta. Bir gol de taç atışının devamında gelmişti. Dün de bir frikikte Beşiktaşlı oyuncuların topu bırakıp uyumaları söz konusu. Golü getiren orta sırasında Beşiktaşlılar uyurgezerken, Konyaspor’un iki stoperi (Uğurcan Yazğılı ve Marko Jevtovic) ceza alanı içindeydiler.

BiR B PLANI GELiŞTiRiLEMEDi

Evet Solskjaer, Beşiktaş’ın başına geçtikten sonra bazı ufak rahatsızlıkları giderdi. Kolay top kaybı problemini teşhis etti, tedavi yolları ortaya koydu. Oxlade, Masuaku, Joao Mario, Emirhan gibi bireysel dokunuşlar da var. Ancak Solskjaer de aynen Van Bronckhorst’la benzer bir açmaza girdi şu anda: Rakip teknik adamlar Beşiktaş’ı doğru analiz edip önlem aldığında bir B planı henüz koyamadı ortaya. Sonlarının benzemesini elbette istemem ama şu anda bir “Giovanni van Solskjaer” devam filmi izliyoruz adeta.