Giannoulis: 3 Jeremain Lens: 1

30 yıldır Avrupa kupalarında birçok maçta benzer cümleler kurduk ama dün gerçekten fena halde ‘talihsizdik’. Sağ bekte Lens’le başlama hatası 30 dakikada 3-0’lık korkunç bir tabela doğurdu. Sonraki bir saatte Beşiktaş maçı çevirebilecek pozisyonları fazlasıyla buldu ama bu kez de (bence kötü niyetli olmayan) kötü bir hakeme takıldı: Maalesef İtalyan hakem, 30’a yakın faul yapan, stratejik faulcü PAOK’a kartlar konusunda çok cimri davranarak kesti hızımızı...

Dünkü gazetelerde Beşiktaş’ın muhtemel 11’ini gördüğümde aklımda oluşan en güçlü soru işareti Lens’ti doğrusu. Çünkü rakibin en iyi oyuncusu, orta sahanın solunda oynayan Giannoulis. Yunan sol kanatla hem Marsilya hem de Newcastle ilgileniyor ve bu maçtan sonra fiyatını 1 milyon Euro daha artırdığı kesin! Giannoulis, ilk yarım saatte Lens’in kanadını otobana çevirdi. Maçın da fişini sol açık Tzolis’le beraber çok kısa sürede çekti maalesef.

FAUL TUZAĞINI AŞAMADIK

Sergen Yalçın, taktiksel arızayı devre arasında düzeltme yoluna gitti, sağ beke necip’i kaydırarak biraz daha dengeli bir takım yarattı aslında. ersin mükemmel bir maç oynadı, orta sahada Oğuzhan da, Dorukhan da aldıkları süreyi iyi değerlendirdiler ve Beşiktaş bolca pozisyon yarattı ikinci yarıda. Ancak bu devre boyunca da maalesef stratejik faul tuzağını aşamadık. Ayrıca hakem Doveri’nin 86’daki net penaltıyı kaçırmış olması da bir başka büyük talihsizlik.

AKPOM-LARIN FARKI

Rakip PAOK’un santrforu Akpom’un adı Türk takımlarıyla anılıyor bu aralar. Akpom dün gol atmadı ama skor üretmek dışında her şeyi doğru yaptı. Rakibin her hücumunun içinde vardı, gezdi-dolaştı ve arkadaşlarına birçok pozisyon yarattı. Bence Larin’le aralarındaki en önemli fark da buydu: Larin gol attı. İki tane daha net pozisyonu vardı. Hava toplarında da çok etkiliydi. Ama bu kadar maalesef. Pas trafiğine çok az katıldı, çok az dolaştı. Bir santrfor olarak iyi, bir futbolcu olarak kötüydü dün. Oysa bence Beşiktaş’ın bu oyununun ihtiyacı gezen-dolaşanyaratan bir futbolcu...