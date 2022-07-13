Ghezzal’in alternatifi Emirhan Delibaş

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Beşiktaş’ın hazırlık maçı planlaması dikkate değer. Sezonu 5 Ağustos’ta açacaklar ama resmi maçlara bir ay kala dahi sekizinci küme takımlarıyla oynamayı tercih etmediler. İlk hazırlık maçında 1.Bundesliga temsilcisi Werder Bremen’le, ikinci müsabakada da Çek Ligi şampiyonu Viktoria Plzen’le oynadılar. Üstelik iki takımın da as kadrolarına yakın 11’lerle Beşiktaş önüne çıktıklarını not etmek gerek.

WERDER MAÇI DAHA FARKLIYDI

Werder Bremen maçıyla Plzen müsabakasının farklı geliştiğini söyleyebiliriz: Bremen daha fazla önde baskı yapmıştı, Plzen daha mütevazı bir presi tercih etti. Bu da Beşiktaş savunmasının Bremen maçına göre daha fazla topla çıkması anlamına geldi. Bu çıkışlarda anahtar rol Gedson’da. Portekizli oyuncu sezona hazır görünüyor. Ve özellikle topla çıkışlarda da klasından pasajlar sergiliyor.

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OĞUZHAN AKGÜN DE iYiYDi

Hazırlık döneminin ilk 180 dakikasının en etkileyici ismi genç Emirhan Delibaş... Bremen önünde son bölümde oyuna girip iki golün de yaratıcısı olmuştu. Viktoria Plzen karşısında 11’de başladı. İki santrforun arkasında serbest oynadı. Yani Ghezzal’in yeni rolü verilmişti ona.

Elbette fiziksel olarak gelişecektir ama mental olarak gayet iyi seviyede Emirhan Delibaş. Onun dışında bir başka dikkat çekici ismin de Oğuzhan Akgün olduğunu söylememiz gerek.

Her iki maçta da oyuna sonradan girip gezen/dolaşan santrfor rolü oynadı. İsteği, arzusu, özgüveni üst düzey.

ROSiER KOLAY SiNiRLENiYOR

Beşiktaş iki maçta da 3-4-1-2 oynadı. Stoper rotasyonu içinde genç Badra Cisse de, Berkay Vardar da olumlu hareketleriyle dikkat çektiler.

Yine geriden uzun oynama tercihi söz konusu, Weghorst’un gelişiyle bu toplar daha fazla anlam kazanacaktır.

Sadece İsmael’in Valentin Rosier’i ilk maçta sağ stoperde, ikincide de sol bekte denemelerinin çok başarılı olmadığının altını çizmem gerek. Rosier yine kolay sinirleniyor. Orijinal pozisyonunda olmayınca da faul ihtimali artıyor.