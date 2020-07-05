Genç adamın garip hikayesi

Bir gün yine böyle bir eleştiri sonrası o genç oyuncudan bir telefon aldım. “Abi, yazını okudum” dedi genç adam... Ve ekledi: “Ben de hocaya beni neden oynatmadığını sordum. Beni çok sevdiğini, beğendiğini ama beni oynatırsa, takımdaki bir sürü deneyimli oyuncuya bunu açıklayamayacağını söyledi.” O genç adam, artık deneyimli bir orta saha oyuncusu. Çok da güzel bir kariyer yaptı o günden sonra. A Milli Takım’a kadar yükseldi. Ancak mesele bu değil elbette. Mesele, o Fenerbahçe teknik direktörünün bir genç oyuncuya hak ettiği formayı verme kararını alamaması, takımın deneyimlilerine konuyu anlatma bariyerine takılması...

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1999 doğumlu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’ye Hollanda U19’un kaptanı, U21 Milli Takımı’nın da düzenli 11 oyuncusu olarak gelmişti. Ama Fenerbahçe’de hak ettiği forma sırası bir türlü gelmedi genç adama. Bütün kanat oyuncuları cezalı veya sakatken, Ersun Yanal defalarca Tolga Ciğerci’ye verdi sol açık rolünü. Ersun Yanal sadece Tolga’ya sol açıkta verdiği o fırsatları Ferdi’ye tanısaydı, bu genç adamın dünkü performansını çok daha önce izleyebilirdik muhtemelen. Dün Ferdi’yi izlerken hafızam beni nedense yıllar önce o Fenerbahçe teknik direktörünün forma vermediği genç oyuncuya götürdü. Benzer gibi geldi nedense bana hikayeler...

FALETTE'İN GÖR DEDİĞİ

Ersun Yanal’ın özellikle 2020 kışındaki en büyük hatalarından biri de ısrarla stoperde Jailson’u kullanmasıydı. Oysa Falette, fırsat bulduğu Türkiye Kupası maçlarında açıkça şunu söylüyordu: “Ben orijinal stoperim. En azından orijinalim. Gerçek yerim bu. Üstelik solağım. Yani sol stoperim. O da tam senin ihtiyacın.” Ama anlaşılmaz bir şekilde uzun bir süre Falette’i görmezden gelmişti Ersun Hoca... Falette düzenli ilk 11 oynamaya başladığından beri daha realist bir Fenerbahçe savunması var. Serdar daha coşkulu, Falette daha sakin. Serdar riskli oynuyor, Falette süpürüyor. Serdar karşılıyor, Falette soluyla iyi oyun kuruyor. Son 4 maçtaki 3 galibiyette de doğru savunma kurgusunun rolü var kesinlikle.