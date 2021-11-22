Son yıllardaki düşük tempolu Galatasaray-Fenerbahçe derbilerine göre daha hareketli ve heyecanlı bir maç izledik, doğru. Ancak, dün her iki takımın da sete karşı hücumlardan sonuç alamadıklarını, maçın kaderini topa sahip olan değil olmayan tarafın belirlediğini başlığa çıkarmak gerek. Bu bir “set oyunu derbisi” değil, “geçiş oyunu derbisi” oldu tanım itibariyle.

Maça ev sahibi Galatasaray daha arzulu başladı. İlk 20 dakikadaki etkili oyun Kerem’in de golünü getirdi. Kerem’in çıkışı sürüyor, Karadağ maçından sonra Fenerbahçe önünde de şunu gösterdi ki, büyük maçların oyuncusu olmaya aday.

YAZILI OLMAYAN KURAL!

Galatasaray golü bulduktan sonra Süper Lig’in yazılı olmayan kuralı devreye girdi:

“Bu ligde 1-0’ı bulan hiçbir takım 2-0’ı arayamaz. Herkes 1-0’ı korumaya çalışmalıdır.”

Galatasaray da öyle yaptı ve ilk devrenin ikinci yarısında Fenerbahçe’ye gol fırsatları tanıdı. Böylece ilk devreyi Fenerbahçe şutlarda 5-4, rakip ceza alanında topla buluşmada da 11-7 önde geçti.

VAN AANHOLT BAŞROLDEYDi

Ancak ikinci yarıda oyunun vitesinin büyük ölçüde Terim’in elinde olduğunu söylememiz gerek. Özellikle 65’teki Diagne/Halil değişikliği sonrası ön tarafta daha çok top tutabilen bir görüntüye büründü sarı kırmızılılar.

Ayrıca Taylan/Morutan hamlesi kağıt üzerinde vites küçültme olarak algılanabilir ama sahaya etkisi bambaşka oldu bu değişikliğin: Orta sahada Taylan-Berkan güvenliği Van Aanholt’u daha da özgürleştirdi. Biri iptal edilen gol olmak üzere 4 pozisyonun üretiminde baş roldeydi Hollandalı.

Ancak bu “geçiş oyunu derbisi”nin kaderini yine topa sahip olan değil olmayan belirledi son bölümde. Galatasaray’ın iyi oynadığı ve galibiyet golünü aradığı son bölümde Berke ve Kim’in hayati müdahaleleri var maçı dengede tutan. Galatasaray yüzde 58 topla oynadı, şutlarda 14-10, kornerlerde 4-1 üstünlük kurdu ama topu bir türlü çerçeveden içeri dürtemedikleri için iyi oyunun karşılığını alamadan ayrıldı stattan sarı kırmızılılar.