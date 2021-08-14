Geçen sezonun 43. haftası gibiydi

Dün Süper Lig’de 2021-22 sezonunun ilk maçını izledik ama sahadaki takımlardan biri yeniydi sadece! Rizespor çok oyuncu kaybetmiş, birçok transfer yapmış, Bülent Uygun’un ekibi değişim sancıları içinde. Beşiktaş’sa bildiğimiz Beşiktaş. Sanki şampiyon oldukları 2020-21 sezonunu hiç kapamamışlar, geçtiğimiz yılın 43’üncü haftasını oynuyor gibiydi siyah beyazlılar. Dün 2020-21’de geliştirdikleri oyun ezberiyle, kas hafızasıyla kazandılar adeta Rize önünde.

BIRAKTIĞI YERDEN...

Kaleci aynı, savunma dörtlüsü aynı, ön libero Josef aynı. Bıraktığı yerden devam ediyor bu altılı. Sağ savunmada Welinton’la Rosier zaman zaman Cemali-Alper ikilisine karşı sorun yaşadılar ama maçın kaderine tesir edecek seviyeye gelmedi bu zorluklar... Orta üçlünün yenisi Salih Uçan maça biraz heyecanlı ve tutuk başladı ama dakikalar geçtikçe artırdı pas yüzdesini. Bu bölgeye Alex Teixeira’nın da katılacağı düşünülürse Beşiktaş’ın geçen sezondan çok daha renkli ve yaratıcı bir orta sahaya sahip olacağı kesin.

TEK EKSiĞi PiVOT SANTRFOR

Beşiktaş’ta geçen sezona göre en önemli farklılık hücum varyasyonlarındaydı şüphesiz. Aboubakar bu takımın sadece santrforu değil, oyun aklıydı. Hem düşünen, hem hazırlayan, hem bitirendi. Dün en uçta başlayan Kenan Karaman çok çalışkan. Çok istekli. Ama Aboubakar’ın çıkardığı pabuçlar öyle ağır ki, onu doldurmak hiç ama hiç kolay değil. Maça Ghezzal-Kenan-N’Koudou ileri üçlüsü başladı; Gökhan-Güven-Larin üçlüsü bitirdi zaten. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde rekabetçi bir performans göstermesi için tek eksiği bir pivot santrfor transferi gibi duruyor sanki şu anda.

KENAN 12’NCi ADAM OLUR

Rize karşısında Beşiktaş 11’inin sürpriz ismiydi Kenan. Dünkü gazetelerin çoğu Larin’in en uçta oynamasını bekliyor, Kenan’ın kulübede başlayacağını öngörüyorlardı. Sergen Yalçın’ın 11’deki tercihi Kenan oldu. Kenan da Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçında hiç fena değildi doğrusu. Çok koştu, çok çalıştı, hemen her pozisyonun içindeydi. Ancak Kenan’ın oyununu iki kelimeyle özetlemem gerekirse onun için “güzel oynadı” demem, “doğru oynadı” derim. Çünkü Kenan’ın özeti bu. Yüreği var, çabası var, doğru zamanda doğru yerde olmayı biliyor ama yeteneği aynı seviyede değil. Sezon boyunca çok pozisyona girecek, çok da kaçıracak belli ki. Onu Beşiktaş 11’inde sürekli görmeyebiliriz, ama Sergen Yalçın’ın oyuncu değişikliği için sıkça ilk tercihi Kenan olur. Santrforda da, santrfor arkasında da, kanatta da kullanabileceğiniz çok iyi bir “on ikinci adam” Kenan.

ALPER POTUK’UN iSYANI

Yaz döneminde Süper Lig’deki yabancı oyuncu sayısı bir kez daha değişince, adı yine medyada en çok anılan isimlerden biriydi Alper Potuk... Bir röportaj verip, bu konuda da isyan etmiş tecrübeli futbolcu. Aslında büyük takımlara pahalı transferleri asla kendi kabahatleri olmayan Tarık Çamdal’ın, Mehmet Topuz’un, Alper Potuk’un kulaklarını biz de yabancı sınırı hususunda çok fazla çınlatıyoruz. Camcıya kızgın olduğumuz için camları kırıyoruz galiba farkında olmadan...

TAKDiRE DEĞER ÇABA

Dikkatli okuyucular zaten bolca okumuşlardır bu sütunda: Ben serbest rekabet ortamı taraftarıyım. Özgürlük taraftarıyım. Bu ligde yabancı rakibini geçip formayı alamayan yerli, uluslararası arenada da o yabancı rakibini zaten yenemeyecektir. Yani yabancıyı kısıtlamak, içine kapanık bir lig olmaktan öteye götürmez bizi. Ayrıca yabancı yasağı, Iphone ya da Samsung’u yasaklayıp en iyi mobil telefonu üretme beklentisi gibi, bilimsellikten uzak bir yaklaşım bence. Ancak Alper’in bu yabancı sınırıyla özdeşleşen kimliğinden sıyrılmak için gösterdiği samimi çabayı takdir etmek istedim bugün. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü’nde de çok gayretliydi. Rize’de de bu sezonu harika açtı. Dün Rosier-Welinton arasına yaptığı iki harika koşu ve yarattığı iki net pozisyon var. Ayrıca Rosier’den de kritik noktalarda üç faul aldı deneyimli sol açık... Alper’in bu isyanı kesinlikle takdire değer.

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