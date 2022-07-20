Galatasaray’ın transfer planlaması doğru

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Galatasaray’ın ilk hazırlık maçlarındaki görüntüsü, geçen sezon yaşanan problemlerin bir özeti gibiydi. Sarı kırmızılılar geçen sezon rakiplerinin topu istediği maçlarda başarılı olmuş, Avrupa Ligi grubunu namağlup kapatmışlardı. Ancak ligde rakipleri topu istemediğinde, oyunu domine etmeleri, sete yerleşmeleri gerektiğinde zafiyetleri gün yüzüne çıkmıştı. Çünkü kadro yürekli, savaşçı, koşucuydu. Ama kalitesi çok eksikti. Özellikle de orta sahada. Sizin adınız Galatasaray’sa, Anderlecht’se, Porto’ysa, PSV ise, yani kendi ülkenizin konvansiyonel büyüğü iseniz orta sahanızda Taylan-Berkan-Aytaç tipi orta saha maksimum bir tane olmalı. İki tane değil. Üç tane hiç değil! Cicaldau, Sigma maçındaki derin oyun kurucu rolünde bence başarılıydı. Grillitsch ve Oliveira’nin katılımlarıyla da Galatasaray kendi seviyesinde bir orta saha kurma yolunda.

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ÖN TARAFTA PRES KABiLiYETi ARTTI ANCAK TOPLAM KALiTE EKSiK

Bu sezonun ilk üç hazırlık maçındaki görüntü netti: Okan Buruk, takımının önde baskı yapmasını istiyor, Yunus’un gelişiyle gençleşen ön tarafın pres kabiliyeti de artmış gibi. Nitekim Graz ve Fehervar maçlarında yakalanan pozisyonlar da genellikle önde kazanılan topların sonucuydu. Ancak Galatasaray ne zaman seri pas yapıyor, set hücumuna ihtiyaç duyuyor, o noktada problemler de ortaya seriliyor. Ön tarafta toplam kalite eksik. Özellikle orta sahadan Emre Akbaba ve Sergio Oliveira dışında yaratıcı bir hamle gelmiyor. Tabii bir de yıpranmış ve özgüvenini kaybetmiş oyuncular sorunu var ortada: Galatasaray taraftarı artık Berkan, Taylan, Aytaç’ı görmek istemiyor sahada. Onların alacağı dakikaların Hamza’ya verilmesinden yanalar.

OLiVEiRA HEM OYUN KURULUMUNDA HEM DURAN TOPLARDA FARK YARATIR

Yeni transfer Sergio Oliveira’nın Sigma Olomouc maçı performansıyla umut verdiğini not etmek gerek. Oliveira hem oyun kurulumunda, hem duran toplarda fark yaratabilecek bir isim. Hatta Sigma maçında Gomis’e attığı iki uzun metrajlı pasla Galatasaray taraftarının özlediği hücum katkısını da verebileceğini gösterdi. Oliveira ve Grillitsch’in hazır bir biçimde orta saha rotasyonuna girmeleriyle Galatasaray’ın oyununun siyahla beyaz kadar değişme ihtimali var bence.

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MARCAO’NUN YOKLUĞU ÇOK HİSSEDİLİYOR

Marcao’nun gidişi sonrası G.Saray’ın yeni stoper ikilisi Nelsson-Abdülkerim henüz adaptasyon sürecindeler. Abdülkerim hem Graz, hem de Fehervar maçlarında çıkışta yaptığı birer hata ile gollere neden oldu. Nelsson’un da Marcao dönemine göre bir tık daha tedirgin olduğu gözlemleniyor. Tabii ki savunma göbeği, futbolda partnerine en bağımlı pozisyon. Elbette Abdülkerim’e de zaman vermek gerek. Zira Konyaspor’dan tanıdığımız Abdülkerim, geriden topla çıkmayı seven, takımının hücumlarında zaman zaman oyun kurucu rolü üstlenen bir isimdi. Ayrıca önemli bir duran top silahıydı. Ancak Galatasaray savunması özellikle oyun kurarken daha hassas olmak zorunda:

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BiRAZ DAHA BEKLEMEK ŞART

Graz maçında yenilen iki golde bir Emin, bir Abdülkerim hatası vardı. Fehervar müsabakasında da önce 27’de Berkan baskı altındaki Emre’ye bir pas verdi, Galatasaray ucuz kurtuldu. Sonra 32’de aynı hatayı Abdülkerim yaptı. Bu kez Kodro’nun golü geldi. Elbette orta sahaya yapılacak takviyeler savunma grubunun da güveninin yükselmesine yardımcı olabilir. Galatasaray’ı sağlıklı analiz etmek için transferlerin tamamlanmasını beklemek gerekliliği ortada.

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KAMPIN KARGAŞASI: FRİKİKLERİ KİM KULLANACAK?

Galatasaray’ın geçen sezon çok iyi verim alamadığı alanlardan biri duran toplardı. Bu sezon da ilk hazırlık maçlarında verilen görüntü benzer. Kerem Aktürkoğlu hemen hemen tüm frikiklerin başına geçiyor ve vücut dili zaten o duran topu iyi kullanacakmış sinyali vermiyor. Fehervar maçında etkili noktadan kazanılan üç frikiği de Kerem’in kullanması enteresandı gerçekten. Yeni sezonda Sergio Oliveira’nın duran toplarda daha fazla sorumluluk alacağını tahmin etmek güç değil.

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KAMPIN SÜRPRİZ İSMİ: HAMZA AKMAN ÇALIŞKAN, YÜREKLİ

Hazırlık maçlarında özellikle iki isim performanslarıyla göze battı. Merkezde Hamza Akman çalışkan, yürekli. Aynen babası Ayhan Akman gibi küçük yaşta özgüveniyle dikkat çekiyor. Okan Buruk da rotasyonda onu Berkan ve Aytaç’ın önüne koymuş gibi görünüyor. 2005 doğumlu sağ bek Ali Turap Bülbül de, transfer yapılamazsa o bölgede sürpriz bir şans bulabilir.

SEZONUN ANAHTARI: SEFEROVİC EKSTRA ÖNEMLi

Futbolda elbette her pozisyon önemli, ama santrforun oyunun standardını belirlemede ekstra bir önemi var. Iyi bir Seferovic, Okan Buruk’un oyununu anlamlandırır. Devamlılığı yüksektir, presçidir, çalışkandır. Galatasaray’ın iyi istatistik yakalayamadığı duran toplara da değer katacaktır. Eğer Galatasaray sezona hazır Grillitsch, Oliveira ve Seferovic’le girerse toplam kalite birkaç seviye yükselir diyebilirim rahatlıkla.

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KAMPIN YILDIZI: YUNUS AKGÜN TAKIMIN EN İYİSİ

Kiralıktan dönen 3 oyuncusu, adeta içeriden transfer gibi! Kaleci Okan, aynen Giresun’da olduğu gibi çok konsantre. Emre Akbaba zaten ilk hazırlık maçına kaptan çıkarak bu yılki hikayesinin farklı olacağını hissetti. Ama kampın esas yıldızı Yunus. Genç sağ açık çalımlarına, ara paslarına, şutlarına geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda takımın en iyisi.