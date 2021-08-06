Galatasaray’a footbonaut lazım

Avrupa ülkeler sıralamasında geçen yılı 13’üncü basamakta bitirdik. Bu, gelecek sezon hiçbir takımımızın gruplara direkt olarak girememesi anlamına geliyor. Üstelik her bir temsilcimiz en az iki ön eleme turu oynayacaklar. Bu sezonun başlamasıyla tablo daha da kötüleşti. Aktüel sıralamada artık 18’inciyiz. Ki bu basamağı en son 1992’de, yani 30 yıl önce, şerefli mağlubiyetler döneminde görmüştük. Eğer bu Ağustos ayını iyi geçiremezsek, sıralamada ilk 20’nin dışını görmemiz gibi feci bir ihtimal oluştu. Bu da Avrupa’ya artık sadece 4 takım gönderebilmemiz ve bunların üçünün Konferans Ligi ön elemesine gitmesi demek.

AĞUSTOS AYI ÇOK KRİTİK

İlk 15 mücadelesinin içinde kalmak, yani Avrupa’ya 5 takım gönderebilmeyi sürdürmek için bu Ağustos ayı çok önemli. Daha önce de belirttiğim gibi, Türkiye artık bir ön elemeler ülkesi. Ülke futbolunun en kritik ayı artık Ağustos... Dün 3 temsilcimiz sahneye çıktı, rakiplerinin biri ligde 21, biri 14, diğeri de 1 maç oynamış durumda. Bizim de artık bir ön elemeler ülkesi olduğumuz gerçeğini kabullenip Süper Lig’e Temmuz sonu Ağustos başında start vermemiz gerek.

MAÇI DOMİNE EDEN TARAF OLMALI

Bu sezon Avrupa'da Beşiktaş ve F.Bahçe’nin gruplarda mücadele etmeleri garanti. Galatasaray da St.Johnstone’ı elerse grupları garantileyecek. Ben İstanbul’daki maç berabere bitmiş olsa da Galatasaray’ın İskoçya’da hâlâ turu geçebileceğini düşünüyorum. 100 milyonluk bir takım, 10 milyonluk bir rakibine karşı dünyanın her yerinde o maçı domine etmeli, kazanmaya oynamalı.

PAS ŞİDDETİ AYARLANAMADI

Ancak Galatasaray’ın ilk 3 resmi maçında enteresan bir problem öne çıktı: Pas şiddetleri, kaliteleri sıkıntılı. PSV önünde luyindama’yla Sekidika, dün Aytaç, çok basit pasların şiddetini ayarlayamadılar. Merak ediyorum: Florya’da footbonaut (pas kalitesi yükseltme cihazı) var mı? Olsa iyi olmaz mı?

ÜÇ YENİDEN İYİ SİNYALLER

Dün tatsız sonuca rağmen Galatasaray’ın üç yeni oyuncusunun da iyi sinyaller verdiklerini not etmek gerek. Golü atan Boey için rüya gibi bir başlangıçtı zaten. van Aanholt ilk yarıda Berkan ara pasıyla iki harika bindirme yaptı. Bir de Terim acaba '46’da orta sahayı ikiye düşürüp Diagne’yle Muhamed’i bir arada kullansa' hikaye farklı olur muydu diye düşünmeden edemiyor insan.

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